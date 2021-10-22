Україна стала локацією для зйомок яскравої реклами нової версії Toyota Land Cruiser 300 (фото)
Рекламу Toyota Land Cruiser GR Sport знімали в Житомирській області. Локацією став гранітний кар'єр.
Україну вибрали для зйомок міжнародної реклами нового позашляховика Toyota Land Cruiser 300. Фото позашляховика вийшли дуже ефектними. Про знакову подію розповів у Facebook автор знімків Роман Рудаков.
Локацією для зйомок став гранітний кар'єр поблизу Коростеня (Житомирська область). Керував позашляховиком український гонщик Артем Хорольський.
Якщо точніше, то знімали спеціальну найекстремальнішу версію моделі — Toyota Land Cruiser GR Sport. Зовні вона відрізняється дизайном передньої частини, скошеним знизу бампером і 18-дюймовими колісними дисками з позашляховими шинами. Оснащення Toyota Land Cruiser GR Sport включає блокування переднього і заднього диференціалів, а також стабілізатори поперечної стійкості, що відключаються.Важливо
Варто зазначити, що Україна вже не вперше стає місцем зйомки реклами авто іменитих брендів. Раніше в Києві на недобудованому Подільсько-Воскресенському мосту зняли відео зі спорткаром Nissan GT-R, а не так давно в столиці помітили новітній електричний Ґелендваґен — його також привезли для фотосесії, причому ще до початку виробництва.
Також Фокус розповідав, що Toyota Land Cruiser 300 отримав нову дорогу версію. Її вартість перевалила за 100 тис. доларів.