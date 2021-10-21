Новий Range Rover 2022 показали на фото за кілька днів до прем'єри
Range Rover п'ятого покоління представлять через кілька днів. Позашляховик отримає гібридну й електричну версію.
В інтернеті опубліковані шпигунські фото Range Rover нового покоління. Презентація позашляховика запланована на 26 жовтня, але його дизайн вже перестав бути секретом. Про це пише сайт Carscoops.
Новий Range Rover п'ятого покоління виглядає знайомо та зберіг впізнаваний силует із довгим капотом і високою віконною лінією. З нових деталей виділяються тоненькі ліхтарі та висувні дверні ручки в дусі Range Rover Velar.
У салоні Range Rover 2022 на центральній панелі тепер один великий сенсорний дисплей замість двох екранів поменше. Мультимедійна система Pivi Pro — повністю нова. А замість круглого джойстика КПП тепер встановлений невеликий важіль. Хоча автомобіль підріс у розмірах, третій ряд сидінь йому не запропонують.
Range Rover 2022 — перша модель на новій платформі MLA Flex (її будуть використовувати низка нових Jaguar і Land Rover). Зі старту позашляховик отримає 400-сильну гібридну версію, а пізніше з'явиться й електромобіль Range Rover. Турбодизель об'ємом 3,0 л у лінійці залишиться, а на зміну 5,0-літровому компресорному V8, швидше за все, прийде 4,4-літрова вісімка BMW з двома турбінами.
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