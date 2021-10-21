Новий Range Rover 2022 показали на фото за кілька днів до прем'єри

Range Rover п'ятого покоління представлять через кілька днів. Позашляховик отримає гібридну й електричну версію.

В інтернеті опубліковані шпигунські фото Range Rover нового покоління. Презентація позашляховика запланована на 26 жовтня, але його дизайн вже перестав бути секретом. Про це пише сайт Carscoops.

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[ + – ] Дверні ручки Range Rover тепер висувні Фото: carscoops.com

Новий Range Rover п'ятого покоління виглядає знайомо та зберіг впізнаваний силует із довгим капотом і високою віконною лінією. З нових деталей виділяються тоненькі ліхтарі та висувні дверні ручки в дусі Range Rover Velar.

[ + – ] У салоні з'явився великий сенсорний дисплей Фото: carscoops.com

У салоні Range Rover 2022 на центральній панелі тепер один великий сенсорний дисплей замість двох екранів поменше. Мультимедійна система Pivi Pro — повністю нова. А замість круглого джойстика КПП тепер встановлений невеликий важіль. Хоча автомобіль підріс у розмірах, третій ряд сидінь йому не запропонують.

[ + – ] Range Rover обзаведеться гібридною та електричною версіями Фото: carscoops.com

Range Rover 2022 — перша модель на новій платформі MLA Flex (її будуть використовувати низка нових Jaguar і Land Rover). Зі старту позашляховик отримає 400-сильну гібридну версію, а пізніше з'явиться й електромобіль Range Rover. Турбодизель об'ємом 3,0 л у лінійці залишиться, а на зміну 5,0-літровому компресорному V8, швидше за все, прийде 4,4-літрова вісімка BMW з двома турбінами.

Раніше Фокус розповідав про новий британський позашляховик Ineos Grenadier. Він створений за мотивами першого Land Rover Defender.