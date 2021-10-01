Повернення легенди: британці відродили культовий позашляховик

Ineos Grenadier створений за мотивами Land Rover Defender. Оснащують позашляховик бензиновими і дизельними двигуна BMW.

Позашляховик Ineos Grenadier надходить у продаж в Європі. З 14 листопада на нього починають приймати замовлення в 36 країнах за ціною від 59 тис. євро, а поставки авто почнуться в липні 2022 року. Про це повідомляє видання Autocar.

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Ineos Grenadier — дітище британського мільярдера сера Джима Редкліфа. Він є прихильником старих Land Rover і вирішив створити клон першого Defender. Проєкт розробляли п'ять років, і тепер рамний позашляховик надходить у виробництво.

[ + – ] Перші авто поставлять покупцям у липні 2022 року Фото: Autocar

Новий Ineos Grenadier дійсно нагадує Land Rover Defender своїм незграбним дизайном. Не обійшлося навіть без судового позову від Land Rover про захист авторських прав. Першим надійшов у продаж позашляховик, а за ним послідує пікап.

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Інтер'єр Ineos Grenadier вийшов оригінальним і самобутнім. Кнопки на центральній панелі імітують перемикачі в кабіні літака. Покази приладів виведені на центральний 12,3-дюймовий дисплей, він же відповідає і за мультимедіа.

[ + – ] Салон Ineos Grenadier оформили в авіаційному стилі Фото: Autocar

Позашляховик оснащуватимуть трилітровими турбованими шістками BMW — 340-сильною бензиновою і дизельною на 265 к. с. Ineos Grenadier оснащують 8-ступінчастою автоматичною трансмісією і постійним повним приводом, також у позашляховика залежна підвіска з нерозрізними мостами.

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