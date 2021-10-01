Возвращение легенды: британцы возродили культовый внедорожник

Ineos Grenadier создан по мотивам Land Rover Defender. Оснащают внедорожник бензиновыми и дизельными двигателя BMW.

Внедорожник Ineos Grenadier поступает в продажу в Европе. С 14 ноября на него начинают принимать заказы в 36 странах по цене от 59 тыс. евро, а поставки авто начнутся в июле 2022 года. Об этом сообщает издание Autocar.

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Ineos Grenadier – детище британского миллиардера сэра Джима Рэдклифа. Он является поклонником старых Land Rover и решил создать клон первого Defender. Проект разрабатывали пять лет, и теперь рамный внедорожник поступает в производство.

[ + – ] Первые авто поставят покупателям в июле 2022 года Фото: Autocar

Новый Ineos Grenadier действительно напоминает Land Rover Defender своим угловатым дизайном. Не обошлось даже без судебного иска от Land Rover о защите авторских прав. Первым поступил в продажу внедорожник, а за ним последует пикап.

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Интерьер Ineos Grenadier получился оригинальным и самобытным. Кнопки на центральной панели имитируют переключатели в кабине самолета. Показания приборов выведены на центральный 12,3-дюймовый дисплей, он же отвечает и за мультимедиа.

[ + – ] Салон Ineos Grenadier оформили в авиационном стиле Фото: Autocar

Внедорожник будут оснащать трехлитровыми турбированными шестерками BMW – 340-сильной бензиновой и дизельной на 265 л. с. Ineos Grenadier оснащают 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и постоянным полным приводом, также у внедорожника зависимая подвеска с неразрезными мостами.

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