Новый Mercedes рассекречен до премьеры

Mercedes-Benz SL нового поколения разрабатывали специалисты AMG. Родстер впервые получит гибридную версию.

В интернет попали фото с закрытой презентации Mercedes-Benz SL нового поколения. Родстер частично рассекретили менее, чем за месяц до официальной премьеры (она состоится 20 октября). Об этом сообщает сайт Carscoops.

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[ + – ] Родстер засняли во время закрытой презентации Фото: carscoops.com

Ранее в Mercedes-Benz опубликовали фото SL в камуфляже, а также снимки салона автомобиля. Дизайн с огромной решеткой радиатора выдержан в духе спорткара Mercedes-AMG GT, ведь его новое поколение и позаимствовало платформу для родстера SL. В конструкции стало больше алюминия и карбона, что должно сделать SL заметно легче.

[ + – ] Впервые Mercedes SL станет четырехместным Фото: Mercedes-Benz

Разработку модели поручили специалистам AMG. Новый Mercedes-Benz SL претерпел перемены – впервые модель стала четырехместной, а вместо жесткой складывающейся крыши теперь снова появился мягкий тканевый верх как на более ранних поколениях. В салоне появился регулируемый по углу наклона сенсорный дисплей с диагональю 11,9 дюймов.

[ + – ] Жесткую складывающуюся крышу заменили тканевой, как на более ранних поколениях модели Фото: Mercedes-Benz

Mercedes SL 2022 будут оснащать турбированными бензиновыми моторами:

3,0-литровой шестеркой

4,0-литровым V8

А вот 6,0-литрового V12 больше не будет, зато вместо него предложат 830-сильную гибридную установку.

Ранее Фокус рассказывал о премьере самого мощного и самого быстрого в мире кроссовера. Он разгоняется до 330 км/ч.