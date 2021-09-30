RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Новий Mercedes розсекречений до прем'єри

369
Mercedes-Benz SL 2022, новий Mercedes SL, Mercedes-Benz SL, Mercedes SL 2022
Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-Benz SL розробляють фахівці AMG

Mercedes-Benz SL нового покоління розробляли фахівці AMG. Родстер уперше отримає гібридну версію.

В інтернет потрапили фото із закритої презентації Mercedes-Benz SL нового покоління. Родстер частково розсекретили менш, ніж за місяць до офіційної прем'єри (вона відбудеться 20 жовтня). Про це повідомляє сайт Carscoops.

Mercedes-Benz SL 2022, новий Mercedes SL, Mercedes-Benz SL, Mercedes SL 2022
Родстер зняли під час закритої презентації
Фото: carscoops.com

Раніше в Mercedes-Benz опублікували фото SL у камуфляжі, а також знімки салону автомобіля. Дизайн із величезними решітками радіатора витриманий в дусі спорткара Mercedes-AMG GT, адже його нове покоління і запозичило платформу для родстера SL. У конструкції стало більше алюмінію і карбону, що має зробити SL помітно легшим.

Mercedes-Benz SL 2022, новий Mercedes SL, Mercedes-Benz SL, Mercedes SL 2022, салон Mercedes SL
Уперше Mercedes SL стане чотиримісним
Фото: Mercedes-Benz

Розробку моделі доручили фахівцям AMG. Новий Mercedes-Benz SL зазнав змін — уперше модель стала чотиримісною, а замість жорсткого даху тепер знову з'явився м'який тканинний верх як у більш ранніх поколіннях. У салоні з'явився регульований за кутом нахилу сенсорний дисплей з діагоналлю 11,9 дюймів.

Mercedes-Benz SL 2022, новий Mercedes SL, Mercedes-Benz SL, Mercedes SL 2022
Жорсткий дах замінили тканинним, як на більш ранніх поколіннях моделі
Фото: Mercedes-Benz

Mercedes SL 2022 будуть оснащувати турбованими бензиновими моторами:

  • 3,0-літровою шісткою;
  • 4,0-літровим V8.

А ось 6,0-літрового V12 більше не буде, зате замість нього запропонують 830-сильну гібридну установку.

Раніше Фокус розповідав про прем'єру найпотужнішого і найшвидшого в світі кросовера. Він розганяється до 330 км/год.