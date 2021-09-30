Новий Mercedes розсекречений до прем'єри

Mercedes-Benz SL нового покоління розробляли фахівці AMG. Родстер уперше отримає гібридну версію.

В інтернет потрапили фото із закритої презентації Mercedes-Benz SL нового покоління. Родстер частково розсекретили менш, ніж за місяць до офіційної прем'єри (вона відбудеться 20 жовтня). Про це повідомляє сайт Carscoops.

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[ + – ] Родстер зняли під час закритої презентації Фото: carscoops.com

Раніше в Mercedes-Benz опублікували фото SL у камуфляжі, а також знімки салону автомобіля. Дизайн із величезними решітками радіатора витриманий в дусі спорткара Mercedes-AMG GT, адже його нове покоління і запозичило платформу для родстера SL. У конструкції стало більше алюмінію і карбону, що має зробити SL помітно легшим.

[ + – ] Уперше Mercedes SL стане чотиримісним Фото: Mercedes-Benz

Розробку моделі доручили фахівцям AMG. Новий Mercedes-Benz SL зазнав змін — уперше модель стала чотиримісною, а замість жорсткого даху тепер знову з'явився м'який тканинний верх як у більш ранніх поколіннях. У салоні з'явився регульований за кутом нахилу сенсорний дисплей з діагоналлю 11,9 дюймів.

[ + – ] Жорсткий дах замінили тканинним, як на більш ранніх поколіннях моделі Фото: Mercedes-Benz

Mercedes SL 2022 будуть оснащувати турбованими бензиновими моторами:

3,0-літровою шісткою;

4,0-літровим V8.

А ось 6,0-літрового V12 більше не буде, зате замість нього запропонують 830-сильну гібридну установку.

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