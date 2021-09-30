Менше 4 літрів на 100 км: Nissan показав економне сімейне авто

Гібрид Nissan Sylphy e-Power оснащений 136-сильним електромотором і бензиновим двигуном-генератором на 72 к. с. У місті витрата палива становить 3,9 л/100 км.

Nissan Sylphy отримав нову гібридну версію e-Power. Виробництво економічного седана стартує в кінці нинішнього року. Про це повідомляє сайт Kolesa. У ряді країн модель представлена як Nissan Sentra.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

[ + – ] Бензиновий двигун виконує роль генератора Фото: Nissan

У силовій установці Nissan e-Power першу скрипку грає 136-сильний електромотор — саме він обертає колеса авто. А 1,2-літровий бензиновий двигун потужністю 72 к. с. виконує роль генератора — виробляє електроенергію для основного мотора.

Заявлена витрата палива — усього 3,9 л/100 км у міському циклі. Для немаленького 4,65-метрового седана це дуже непоганий показник.

[ + – ] У салоні замінили дисплей мультимедіа і важіль КПП Фото: Nissan

Від стандартного Nissan Sylphy 2021 версія e-Power відрізняється дизайном решітки радіатора і ліхтарів. У салоні встановили збільшений сенсорний дисплей і замінили важіль КПП. Крім того, оновлений дизайн передньої панелі і вентиляційних дефлекторів.

[ + – ] Ззаду оновлені ліхтарі седана Фото: Nissan

Sylphy — далеко не перший Nissan з гібридною установкою e-Power. Раніше її вже отримали хетчбек Note і кросовер Kicks. Доступна вона і для нового Nissan Qashqai 2022.

Раніше Фокус розповідав, що Nissan представив яскраве 400-сильне купе. Його продажі стартують на початку 2022 року.