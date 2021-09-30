Меньше 4 литров на 100 км: Nissan показал экономичный семейный авто

Гибрид Nissan Sylphy e-Power оснащен 136-сильным электромотором и бензиновым двигателем-генератором на 72 л. с. В городе расход топлива составляет 3,9 л/100 км.

Nissan Sylphy получил новую гибридную версию e-Power. Производство экономичного седана стартует в конце нынешнего года. Об этом сообщает сайт Kolesa. В ряде стран модель представлена как Nissan Sentra.

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[ + – ] Бензиновый двигатель играет роль генератора Фото: Nissan

В силовой установке Nissan e-Power первую скрипку играет 136-сильный электромотор – именно он вращает колеса авто. А 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 72 л. с. выполняет роль генератора – вырабатывает электроэнергию для основного мотора.

Заявленный расход топлива – всего 3,9 л/100 км в городском цикле. Для немаленького 4,65-метрового седана это очень неплохой показатель.

[ + – ] В салоне заменили дисплей мультимедиа и рычаг КПП Фото: Nissan

От стандартного Nissan Sylphy 2021 версия e-Power отличается дизайном решетки радиатора и фонарей. В салоне установили увеличенный сенсорный дисплей и заменили рычаг КПП. Кроме того, обновлен дизайн передней панели и вентиляционных дефлекторов.

[ + – ] Сзади оновили фонари седана Фото: Nissan

Sylphy – далеко не первый Nissan с гибридной установкой e-Power. Ранее ее уже получили хэтчбек Note и кроссовер Kicks. Доступна она и для нового Nissan Qashqai 2022.

Ранее Фокус рассказывал, что Nissan представил яркое 400-сильное купе. Его продажи стартуют в начале 2022 года.