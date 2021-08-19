Nissan представив яскраве спортивне купе

Новий задньопривідний спорткар отримав лаконічну назву Nissan Z, яка відсилає нас до багатьох класичних моделей.

Нове серійне купе Nissan Z являє собою майже повну копію концепт-кара Z Proto, представленого в минулому році. Найбільш значною зміною є установка спойлера на кришці багажника.

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Новий Nissan Z відрізняється довгим капотом з м'язистими лініями і силуетом, який віддає данину поваги першому поколінню Z. Для купе будуть доступні три однотонні кольори кузова і шість двоколірних варіантів забарвлення.

В останні місяці багато говорилося про двигун новинки. Тепер ми точно знаємо, що машина оснащена 3,0-літровим двигуном з подвійним турбонаддувом. Цей мотор розвиває 400 к.с. і 475 Нм. Японському купе запропоновано два варіанти трансмісії. Перший — це шестиступенева механічна коробка передач. Друга коробка передач — автоматична, з дев'ятьма ступенями.

У порівнянні зі старим 370Z, Z має нові передні і задні амортизатори. Вони знижують демпфувальну силу на 20%, що допомагає мінімізувати ударні навантаження на нерівних поверхнях. Алюмінієва підвіска на подвійних поперечних важелях також відрізняється новою геометрією, а підвищена жорсткість кузова та електропідсилювач керма допомагають підвищити характеристики на поворотах на заявлені 13%.

Nissan Z оснащений чотирьохпоршневими алюмінієвими гальмівними супортами спереду і двопоршневими супортами ззаду. На купе встановлені 19-дюймові колісні диски з шинами 255/40 спереду і 275/35 ззаду. У Nissan поки не оголосили офіційні ціни на Z, але, за словами представників компанії, ціна не повинна перевищити 40-45 тис. доларів. В офіційних дилерів марки новинка з'явиться навесні 2022 року.

Як раніше повідомляв Фокус, Nissan представив заряджений Note Aura Nismo. Гібридна силова установка видає 134 к.с. і 300 Нм крутного моменту.

Також ми писали, що Ford хоче відібрати в Nissan ім'я легендарного спорткара. Незважаючи на те, що в усьому світі "Скайлайн" у всіх міцно асоціюється з японським брендом, ні купе, ні седани Nissan Skyline у США офіційно ніколи не продавалися.