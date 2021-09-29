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Новый Jeep Grand Cherokee 2022 показали официально

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Jeep Grand Cherokee 2022, новый Jeep Grand Cherokee, Джип Гранд Чероки, Джип Гранд Чероки 2022
Фото: Stellantis | Jeep Grand Cherokee Trailhawk подготовили к бездорожью

Jeep Grand Cherokee 2022 представили в 375-сильном гибридном исполнении. Наряду со стандартной версией будет доступен внедорожный вариант Trailhawk.

В США презентовали новый Jeep Grand Cherokee пятого поколения. Ранее уже дебютировал удлиненный семиместный Grand Cherokee L, а теперь пришло время стандартного пятиместного варианта. Об этом сообщает официальный сайт бренда.

Jeep Grand Cherokee 2022, новый Jeep Grand Cherokee, Джип Гранд Чероки, Джип Гранд Чероки 2022
Стандартный Jeep Grand Cherokee короче 7-местной версии примерно на 30 см
Фото: Stellantis

По дизайну 5-местный Jeep Grand Cherokee 2022 мало чем отличается от своего длиннобазного собрата, но короче его примерно на 30 см – 4910 мм в длину. При этом он крупнее модели предыдущего поколения.

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В салоне появились виртуальная панель приборов и проекционный дисплей, а топовая версия получила 10,1-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и беспроводную зарядку для смартфонов. Можно заказать даже отдельный дисплей для переднего пассажира. Среди опций также появились парковочный автопилот и система ночного видения.

Jeep Grand Cherokee 2022, новый Jeep Grand Cherokee, Джип Гранд Чероки, Джип Гранд Чероки 2022
В салоне появился отдельный дисплей для переднего пассажира
Фото: Stellantis

Новый Jeep Grand Cherokee представили в гибридном варианте 4xe. Он оснащен 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и двумя электромоторами суммарной мощностью 375 л. с. Внедорожник способен проехать около 40 км на электротяге. Также для модели будут доступны бензиновые моторы объемом 3,6 л (293 л. с.) и 5,7 л (360 л. с.).

Jeep Grand Cherokee 2022, новый Jeep Grand Cherokee, Джип Гранд Чероки, Джип Гранд Чероки 2022
Подзаряжаемый гибрид Jeep Grand Cherokee может проехать 40 км на электротяге
Фото: Stellantis

Кроме того, представили внедорожный Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Он получил улучшенную полноприводную трансмиссию с понижающей передачей и электронным дифференциалом, а также пневмоподвеску, позволяющую увеличить клиренс на бездорожье до 278 мм. Trailhawk способен преодолевать водные преграды глубиной до 61 см.

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