Новый Jeep Grand Cherokee 2022 показали официально

Jeep Grand Cherokee 2022 представили в 375-сильном гибридном исполнении. Наряду со стандартной версией будет доступен внедорожный вариант Trailhawk.

В США презентовали новый Jeep Grand Cherokee пятого поколения. Ранее уже дебютировал удлиненный семиместный Grand Cherokee L, а теперь пришло время стандартного пятиместного варианта. Об этом сообщает официальный сайт бренда.

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[ + – ] Стандартный Jeep Grand Cherokee короче 7-местной версии примерно на 30 см Фото: Stellantis

По дизайну 5-местный Jeep Grand Cherokee 2022 мало чем отличается от своего длиннобазного собрата, но короче его примерно на 30 см – 4910 мм в длину. При этом он крупнее модели предыдущего поколения.

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В салоне появились виртуальная панель приборов и проекционный дисплей, а топовая версия получила 10,1-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и беспроводную зарядку для смартфонов. Можно заказать даже отдельный дисплей для переднего пассажира. Среди опций также появились парковочный автопилот и система ночного видения.

[ + – ] В салоне появился отдельный дисплей для переднего пассажира Фото: Stellantis

Новый Jeep Grand Cherokee представили в гибридном варианте 4xe. Он оснащен 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и двумя электромоторами суммарной мощностью 375 л. с. Внедорожник способен проехать около 40 км на электротяге. Также для модели будут доступны бензиновые моторы объемом 3,6 л (293 л. с.) и 5,7 л (360 л. с.).

[ + – ] Подзаряжаемый гибрид Jeep Grand Cherokee может проехать 40 км на электротяге Фото: Stellantis

Кроме того, представили внедорожный Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Он получил улучшенную полноприводную трансмиссию с понижающей передачей и электронным дифференциалом, а также пневмоподвеску, позволяющую увеличить клиренс на бездорожье до 278 мм. Trailhawk способен преодолевать водные преграды глубиной до 61 см.

Ранее Фокус рассказывал, что кроссовер Mazda CX-30 получил электрическую версию. Причем, она получилась весьма недорогой.