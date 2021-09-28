Популярный в Украине кроссовер Dodge Journey радикально преобразился

Новый Dodge Journey второго поколения серьезно изменится и станет ощутимо дешевле. Комплектация, при этом, будет расширена.

Появились первые подробности о Dodge Journey второй генерации. Новый кроссовер готовятся запустить в производство и он будет серьезно отличаться от предшественника. Об этом сообщает сайт Autohome.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Первые фото Dodge Journey 2022 пришли не из США, а из Китая. Дело в том, что новый кроссовер создан на базе местного GAC Trumpchi GS5.

[ + – ] В основе нового кроссовера лежит GAC Trumpchi GS5 Фото: autohome.com.cn

По сути, это первый Dodge, созданный под крылом концерна Stellantis. Китайский GAC давно сотрудничал с Citroen и Peugeot, а после создания Stellantis расширил партнерство и с другими брендами концерна.

Новый Dodge Journey будут выпускать на предприятии в Мексике. От китайского собрата кроссовер отличается только дизайном передней части с широкой решеткой радиатора. Автомобиль заметно компактнее Journey первого поколения:

Длина – 4695 мм

Ширина – 1885 мм

Высота – 1726 мм

Колесная база – 2710 мм

Если предшественник предлагался даже с 3,6-литровым V6, то новый кроссовер Dodge оснастят 1,5-литровым 169-сильным бензиновым турбомотором. Позже может появиться 2,0-литровая 252-сильная версия.

[ + – ] Dodge Journey отличается от GAC дизайном передней части Фото: Stellantis

Комплектация Dodge Journey в топовой версии будет включать матричные светодиодные фары, электропривод сидений и двери багажника, люк, виртуальную панель приборов, камеру заднего вида и систему контроля слепых зон. При этом авто явно подешевеет, ведь в Китае GAC Trumpchi GS5 стоит от 21 тыс. долларов.

Следует отметить, что Journey первого поколения официально продавался в Украине, а сейчас б/у кроссоверы активно везут из Америки. Вполне возможно, что со временем у нас появится и новый Dodge Journey.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украину могут попасть тысячи дешевых б/у авто из США с весьма печальной историей.