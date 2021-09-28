Популярний в Україні кросовер Dodge Journey радикально змінився на краще

Новий Dodge Journey другого покоління серйозно зміниться та стане відчутно дешевшим. Комплектація при цьому буде розширена.

З'явилися перші подробиці про Dodge Journey другої генерації. Новий кросовер готуються запустити у виробництво, і він серйозно відрізнятиметься від попередника. Про це повідомляє сайт Autohome.

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Перші фото Dodge Journey 2022 прийшли не з США, а з Китаю. Справа в тому, що новий кросовер створений на базі місцевого GAC Trumpchi GS5.

[ + – ] В основі нового кросовера лежить GAC Trumpchi GS5 Фото: autohome.com.cn

По суті, це перший Dodge, створений під крилом концерну Stellantis. Китайський GAC давно співпрацював із Citroen і Peugeot, а після створення Stellantis розширив партнерство і з іншими брендами концерну.

Новий Dodge Journey випускатимуть на підприємстві в Мексиці. Від китайського побратима кросовер відрізняється тільки дизайном передньої частини з широким ґратами радіатора. Автомобіль помітно компактніший за Journey першого покоління:

Довжина — 4695 мм

Ширина — 1885 мм

Висота — 1726 мм

Колісна база — 2710 мм

Якщо попередник пропонувався навіть із 3,6-літровим V6, то новий кросовер Dodge оснастять 1,5-літровим 169-сильним бензиновим турбомотором. Пізніше може з'явитися 2,0-літрова 252-сильна версія.

[ + – ] Dodge Journey відрізняється від GAC дизайном передньої частини Фото: Stellantis

Комплектація Dodge Journey в топовій версії включатиме матричні світлодіодні фари, електропривід сидінь і дверей багажника, люк, віртуальну панель приладів, камеру заднього виду та систему контролю сліпих зон. При цьому авто явно подешевшає, адже в Китаї GAC Trumpchi GS5 коштує від 21 тис. доларів.

Слід зазначити, що Journey першого покоління офіційно продавався в Україні, а зараз б/у кросовери активно везуть із Америки. Цілком можливо, що з часом у нас з'явиться й новий Dodge Journey.

Раніше Фокус розповідав, що в Україну можуть потрапити тисячі дешевих б/у авто з США з вельми сумною історією.