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Новий Jeep Grand Cherokee 2022 показали офіційно

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Jeep Grand Cherokee 2022, новий Jeep Grand Cherokee, Джип Гранд Черокі, Джип Гранд Черокі 2022
Фото: Stellantis | Jeep Grand Cherokee Trailhawk підготували до бездоріжжя

Jeep Grand Cherokee 2022 представили в 375-сильному гібридному виконанні. Поряд зі стандартною версією буде доступний позашляховий варіант Trailhawk.

У США презентували новий Jeep Grand Cherokee п'ятого покоління. Раніше вже дебютував подовжений семимісний Grand Cherokee L, а тепер прийшов час стандартного п'ятиміного варіанту. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.

Jeep Grand Cherokee 2022, новий Jeep Grand Cherokee, Джип Гранд Черокі, Джип Гранд Черокі 2022
Стандартний Jeep Grand Cherokee коротший за 7-місну версію приблизно на 30 см
Фото: Stellantis

Дизайном 5-місний Jeep Grand Cherokee 2022 мало чим відрізняється від свого довгобазного побратима, але коротший за нього приблизно на 30 см — 4910 мм у довжину. При цьому він більший за модель попереднього покоління.

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У салоні з'явилися віртуальна панель приладів і проекційний дисплей, а топова версія отримала 10,1-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи та бездротову зарядку для смартфонів. Можна замовити навіть окремий дисплей для переднього пасажира. Серед опцій також з'явилися паркувальний автопілот і система нічного бачення.

Jeep Grand Cherokee 2022, новий Jeep Grand Cherokee, Джип Гранд Черокі, Джип Гранд Черокі 2022
У салоні з'явився окремий дисплей для переднього пасажира
Фото: Stellantis

Новий Jeep Grand Cherokee представили в гібридному варіанті 4xe. Він оснащений 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та двома електромоторами сумарною потужністю 375 к. с. Позашляховик здатний проїхати близько 40 км на електротязі. Також для моделі будуть доступні бензинові мотори об'ємом 3,6 л (293 к. с.) і 5,7 л (360 к. с.).

Jeep Grand Cherokee 2022, новий Jeep Grand Cherokee, Джип Гранд Черокі, Джип Гранд Черокі 2022
Заряджений гібрид Jeep Grand Cherokee може проїхати 40 км на електротязі
Фото: Stellantis

Крім того, представили позашляховик Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Він отримав поліпшену повнопривідну трансмісію із заниженою передачею й електронним диференціалом, а також пневмопідвіску, що дозволяє збільшити кліренс на бездоріжжі до 278 мм. Trailhawk здатний долати водні перешкоди глибиною до 61 см.

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