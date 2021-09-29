Новий Jeep Grand Cherokee 2022 показали офіційно

Jeep Grand Cherokee 2022 представили в 375-сильному гібридному виконанні. Поряд зі стандартною версією буде доступний позашляховий варіант Trailhawk.

У США презентували новий Jeep Grand Cherokee п'ятого покоління. Раніше вже дебютував подовжений семимісний Grand Cherokee L, а тепер прийшов час стандартного п'ятиміного варіанту. Про це повідомляє офіційний сайт бренду.

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[ + – ] Стандартний Jeep Grand Cherokee коротший за 7-місну версію приблизно на 30 см Фото: Stellantis

Дизайном 5-місний Jeep Grand Cherokee 2022 мало чим відрізняється від свого довгобазного побратима, але коротший за нього приблизно на 30 см — 4910 мм у довжину. При цьому він більший за модель попереднього покоління.

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У салоні з'явилися віртуальна панель приладів і проекційний дисплей, а топова версія отримала 10,1-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи та бездротову зарядку для смартфонів. Можна замовити навіть окремий дисплей для переднього пасажира. Серед опцій також з'явилися паркувальний автопілот і система нічного бачення.

[ + – ] У салоні з'явився окремий дисплей для переднього пасажира Фото: Stellantis

Новий Jeep Grand Cherokee представили в гібридному варіанті 4xe. Він оснащений 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та двома електромоторами сумарною потужністю 375 к. с. Позашляховик здатний проїхати близько 40 км на електротязі. Також для моделі будуть доступні бензинові мотори об'ємом 3,6 л (293 к. с.) і 5,7 л (360 к. с.).

[ + – ] Заряджений гібрид Jeep Grand Cherokee може проїхати 40 км на електротязі Фото: Stellantis

Крім того, представили позашляховик Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Він отримав поліпшену повнопривідну трансмісію із заниженою передачею й електронним диференціалом, а також пневмопідвіску, що дозволяє збільшити кліренс на бездоріжжі до 278 мм. Trailhawk здатний долати водні перешкоди глибиною до 61 см.

Раніше Фокус розповідав, що кросовер Mazda CX-30 отримав електричну версію. Причому вона вийшла досить недорогою.