Новый Range Rover 2022 показали на фото за несколько дней до премьеры
Range Rover пятого поколения представят через несколько дней. Внедорожник получит гибридную и электрическую версию.
В интернете опубликованы шпионские фото Range Rover нового поколения. Презентация внедорожника запланирована на 26 октября, но его дизайн уже перестал быть секретом. Об этом пишет сайт Carscoops.
Новый Range Rover пятого поколения выглядит знакомо и сохранил узнаваемый силуэт с длинным капотом и высокой оконной линией. Из новых деталей выделяются тоненькие фонари и выдвижные дверные ручки в духе Range Rover Velar.
В салоне Range Rover 2022 на центральной панели теперь один большой сенсорный дисплей вместо двух экранов поменьше. Мультимедийная система Pivi Pro – полностью новая. А вместо круглого джойстика КПП теперь установлен небольшой рычаг. Хотя автомобиль подрос в размерах, третий ряд сидений ему не предложат.
Range Rover 2022 – первая модель на новой платформе MLA Flex (ее будут использовать ряд новых Jaguar и Land Rover). Со старта внедорожник получит 400-сильную гибридную версию, а позже появится и электромобиль Range Rover. Турбодизель объемом 3,0 л в линейке останется, а на смену 5,0-литровому компрессорному V8, скорее всего, придет 4,4-литровая восьмерка BMW с двумя турбинами.
Ранее Фокус рассказывал о новом британском внедорожнике Ineos Grenadier. Он создан по мотивам первого Land Rover Defender.