Новый Range Rover 2022 показали на фото за несколько дней до премьеры

Range Rover пятого поколения представят через несколько дней. Внедорожник получит гибридную и электрическую версию.

В интернете опубликованы шпионские фото Range Rover нового поколения. Презентация внедорожника запланирована на 26 октября, но его дизайн уже перестал быть секретом. Об этом пишет сайт Carscoops.

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[ + – ] Дверные ручки Range Rover теперь выдвижные Фото: carscoops.com

Новый Range Rover пятого поколения выглядит знакомо и сохранил узнаваемый силуэт с длинным капотом и высокой оконной линией. Из новых деталей выделяются тоненькие фонари и выдвижные дверные ручки в духе Range Rover Velar.

[ + – ] В салоне появился большой сенсорный дисплей Фото: carscoops.com

В салоне Range Rover 2022 на центральной панели теперь один большой сенсорный дисплей вместо двух экранов поменьше. Мультимедийная система Pivi Pro – полностью новая. А вместо круглого джойстика КПП теперь установлен небольшой рычаг. Хотя автомобиль подрос в размерах, третий ряд сидений ему не предложат.

[ + – ] Range Rover обзаведется гибридной и электрической версиями Фото: carscoops.com

Range Rover 2022 – первая модель на новой платформе MLA Flex (ее будут использовать ряд новых Jaguar и Land Rover). Со старта внедорожник получит 400-сильную гибридную версию, а позже появится и электромобиль Range Rover. Турбодизель объемом 3,0 л в линейке останется, а на смену 5,0-литровому компрессорному V8, скорее всего, придет 4,4-литровая восьмерка BMW с двумя турбинами.

Ранее Фокус рассказывал о новом британском внедорожнике Ineos Grenadier. Он создан по мотивам первого Land Rover Defender.