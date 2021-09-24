Найдорожча версія Toyota Land Cruiser 300 в Україні коштуватиме до $110 000

Toyota Land Cruiser 300 отримав тюнінг-пакет від Liberty Walk. Він підняв вартість позашляховика майже на 20 тис. доларів.

Новий Toyota Land Cruiser 300 з'явився зовсім нещодавно, а вже низка тюнерів допрацювали позашляховик. Серед них — і відоме японське ательє Liberty Walk.

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Тюнінг Toyota Land Cruiser 300 вийшов дуже яскравим. Позашляховик отримав аеродинамічний обвіс, розширювачі арок, задній спойлер, а також нову решітку радіатора, карбоновий капот і 21-дюймові колісні диски. Крім того, встановлена нова вихлопна система.

[ + – ] За бажанням можна купити окремі елементи тюнінг-кіта Фото: carscoops.com

У Liberty Walk стверджують, що тюнінг-кіт поліпшив аеродинаміку позашляховика. Щоправда, вийшов він досить недешевим — в Японії за нього просять 17 810 доларів, а в інших країнах — 19 580 доларів.

Так, Toyota Land Cruiser Liberty Walk — найдорожча версія моделі. Наприклад, в Україні позашляховик із таким тюнінгом коштуватиме 103,5-110 тис. доларів (залежно від комплектації).

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Для тих, хто не хоче розлучатися з настільки суттєвою сумою, в Liberty Walk пропонують купити елементи тюнінг-кіта окремо. Наприклад, обвіс оцінили в 5 700 доларів, карбоновий капот — в $5 000, а нову решітку радіатора — в $1 105.

Раніше Фокус розповідав, що виробництво Toyota Land Cruiser 300 в Японії припинять, навіть незважаючи на те, що завод не справляється з високим попитом на позашляховик.

Також ми повідомляли про те, що на одній платформі з LC 300 відтепер будуть побудовані найбільший позашляховик Toyota і новітній пікап Toyota Tundra 2022.