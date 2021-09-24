RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Найдорожча версія Toyota Land Cruiser 300 в Україні коштуватиме до $110 000

598
Toyota Land Cruiser Liberty Walk, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 300, новий Toyota Land Cruiser
Фото: carscoops.com | Тюнінг Toyota Land Cruiser додав $19,6 тис. до вартості позашляховика

Toyota Land Cruiser 300 отримав тюнінг-пакет від Liberty Walk. Він підняв вартість позашляховика майже на 20 тис. доларів.

Новий Toyota Land Cruiser 300 з'явився зовсім нещодавно, а вже низка тюнерів допрацювали позашляховик. Серед них — і відоме японське ательє Liberty Walk.

Тюнінг Toyota Land Cruiser 300 вийшов дуже яскравим. Позашляховик отримав аеродинамічний обвіс, розширювачі арок, задній спойлер, а також нову решітку радіатора, карбоновий капот і 21-дюймові колісні диски. Крім того, встановлена нова вихлопна система.

Toyota Land Cruiser Liberty Walk, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 300, новий Toyota Land Cruiser
За бажанням можна купити окремі елементи тюнінг-кіта
Фото: carscoops.com

У Liberty Walk стверджують, що тюнінг-кіт поліпшив аеродинаміку позашляховика. Щоправда, вийшов він досить недешевим — в Японії за нього просять 17 810 доларів, а в інших країнах — 19 580 доларів.

Так, Toyota Land Cruiser Liberty Walk — найдорожча версія моделі. Наприклад, в Україні позашляховик із таким тюнінгом коштуватиме 103,5-110 тис. доларів (залежно від комплектації).

Важливо
Представлений найдешевший кросовер Volkswagen
Представлений найдешевший кросовер Volkswagen

Для тих, хто не хоче розлучатися з настільки суттєвою сумою, в Liberty Walk пропонують купити елементи тюнінг-кіта окремо. Наприклад, обвіс оцінили в 5 700 доларів, карбоновий капот — в $5 000, а нову решітку радіатора — в $1 105.

Раніше Фокус розповідав, що виробництво Toyota Land Cruiser 300 в Японії припинять, навіть незважаючи на те, що завод не справляється з високим попитом на позашляховик.

Також ми повідомляли про те, що на одній платформі з LC 300 відтепер будуть побудовані найбільший позашляховик Toyota і новітній пікап Toyota Tundra 2022.