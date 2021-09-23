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Найбільший позашляховик Toyota з'явився на перших зображеннях

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Фото: Kolesa | Дизайн Toyota Sequoia стане агресивнішим

Нова Toyota Sequoia розсекречена на перших рендерах. Великий позашляховик поріднився з Toyota Land Cruiser 300.

Toyota Sequoia третього покоління повинні представити у 2022 році, але вже зараз ясно, який вигляд вона матиме. Найбільший позашляховик японської марки ще підросте в розмірах і стане агресивнішим на вигляд.

Як і раніше, Sequoia буде створена на базі пікапа Toyota Tundra — нове його покоління презентували днями. А це означає, що модель переїде на сучасну рамну платформу, яку також використовує новий Toyota Land Cruiser 300.

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Позашляховик побудують на платформі Toyota Land Cruiser 300
Фото: Kolesa

У дизайні Toyota Sequoia 2022 багато в чому повторює Tundra — отримає величезну решітку радіатора, виражені розширені крила і Г-образні світлодіодні фари. Очікується й версія TRD Pro зі збільшеним кліренсом і позашляховими шинами — вона як раз і зображена на рендері.

Зображень салону поки немає, але навряд чи всередині нова Toyota Sequoia надто відрізнятиметься від побратима в кузові пікап. Авто вперше отримає віртуальну панель приладів і величезний сенсорний дисплей. Покупцям запропонують версії на 7 і 8 місць.

За аналогією з Toyota Tundra 2022 базова комплектація позашляховика поповниться адаптивним круїз-контролем, технологіями автоматичного гальмування та контролю дорожньої розмітки.

Toyota Sequoia 2022, Toyota Sequoia, нова Toyota Sequoia, Тойота Секвойя, Toyota Tundra 2022
Запропонують версії моделі на 7 і 8 місць
Фото: Toyota

Базова Toyota Sequoia 2022 отримає 3,5-літровий V6 твін-турбо на 394 к. с. від того ж Land Cruiser. У варіанті TRD Pro цей двигун доповнять електромотором, а сумарна потужність гібридної установки складе 443 к. с.

Усі версії оснастять 10-ступінчастою автоматичною КПП, а привід буде заднім або повним. Серед опцій очікують адаптивні амортизатори і пневмопідвіску.

Раніше Фокус розповідав про пікап Toyota Tundra, який проїхав мільйон кілометрів за 13 років. Автомобіль продали з аукціону.