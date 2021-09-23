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Самый большой внедорожник Toyota показался на первых изображениях

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Фото: Kolesa | Дизайн Toyota Sequoia станет агрессивнее

Новая Toyota Sequoia рассекречена на первых рендерах. Большой внедорожник породнился с Toyota Land Cruiser 300.

Toyota Sequoia третьего поколения должны представить в 2022 году, но уже сейчас ясно, как она будет выглядеть. Самый крупный внедорожник японской марки еще подрастет в размерах и станет агрессивнее на вид.

Как и прежде, Sequoia будет создана на базе пикапа Toyota Tundra – новое его поколение презентовали на днях. А это значит, что модель переедет на современную рамную платформу, которую также использует новый Toyota Land Cruiser 300.

Toyota Sequoia 2022, Toyota Sequoia, новая Toyota Sequoia, Тойота Секвойя, Toyota Tundra 2022
Внедорожник построят на платформе Toyota Land Cruiser 300
Фото: Kolesa

По дизайну Toyota Sequoia 2022 будет во многом повторять Tundra – получит огромную решетку радиатора, выраженные расширенные крылья и Г-образные светодиодные фары. Ожидается и версия TRD Pro с увеличенным клиренсом и внедорожными шинами – она как раз и изображена на рендерах.

Изображений салона пока нет, но вряд ли внутри новая Toyota Sequoia будет слишком отличаться от собрата в кузове пикап. Авто впервые получит виртуальную панель приборов и огромный сенсорный дисплей. Покупателям предложат версии на 7 и 8 мест.

По аналогии с Toyota Tundra 2022 базовая комплектация внедорожника пополнится адаптивным круиз-контролем, технологиями автоматического торможения и контроля дорожной разметки.

Toyota Sequoia 2022, Toyota Sequoia, новая Toyota Sequoia, Тойота Секвойя, Toyota Tundra 2022
Предложат версии модели на 7 и 8 мест
Фото: Toyota

Базовая Toyota Sequoia 2022 получит 3,5-литровый V6 твин-турбо на 394 л. с. от того же Land Cruiser. В варианте TRD Pro этот двигатель дополнят электромотором, а суммарная мощность гибридной установки составит 443 л. с.

Все версии оснастят 10-ступенчатой автоматической КПП, а привод будет задним или полным. Среди опций ожидаются адаптивные амортизаторы и пневмоподвеска.

Ранее Фокус рассказывал о пикапе Toyota Tundra, который проехал миллион километров за 13 лет. Автомобиль продали с аукциона.