Самый большой внедорожник Toyota показался на первых изображениях

Новая Toyota Sequoia рассекречена на первых рендерах. Большой внедорожник породнился с Toyota Land Cruiser 300.

Toyota Sequoia третьего поколения должны представить в 2022 году, но уже сейчас ясно, как она будет выглядеть. Самый крупный внедорожник японской марки еще подрастет в размерах и станет агрессивнее на вид.

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Как и прежде, Sequoia будет создана на базе пикапа Toyota Tundra – новое его поколение презентовали на днях. А это значит, что модель переедет на современную рамную платформу, которую также использует новый Toyota Land Cruiser 300.

[ + – ] Внедорожник построят на платформе Toyota Land Cruiser 300 Фото: Kolesa

По дизайну Toyota Sequoia 2022 будет во многом повторять Tundra – получит огромную решетку радиатора, выраженные расширенные крылья и Г-образные светодиодные фары. Ожидается и версия TRD Pro с увеличенным клиренсом и внедорожными шинами – она как раз и изображена на рендерах.

Изображений салона пока нет, но вряд ли внутри новая Toyota Sequoia будет слишком отличаться от собрата в кузове пикап. Авто впервые получит виртуальную панель приборов и огромный сенсорный дисплей. Покупателям предложат версии на 7 и 8 мест.

По аналогии с Toyota Tundra 2022 базовая комплектация внедорожника пополнится адаптивным круиз-контролем, технологиями автоматического торможения и контроля дорожной разметки.

[ + – ] Предложат версии модели на 7 и 8 мест Фото: Toyota

Базовая Toyota Sequoia 2022 получит 3,5-литровый V6 твин-турбо на 394 л. с. от того же Land Cruiser. В варианте TRD Pro этот двигатель дополнят электромотором, а суммарная мощность гибридной установки составит 443 л. с.

Все версии оснастят 10-ступенчатой автоматической КПП, а привод будет задним или полным. Среди опций ожидаются адаптивные амортизаторы и пневмоподвеска.

Ранее Фокус рассказывал о пикапе Toyota Tundra, который проехал миллион километров за 13 лет. Автомобиль продали с аукциона.