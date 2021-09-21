Как выглядит внедорожная Toyota с пробегом в 1 миллион километров
В США с аукциона б/у авто Carmax продали пикап Toyota Tundra 2008 года. Автомобиль впечатляет огромным пробегом в 606 431 милю (975 747 км) – это больше, чем расстояние от Земли до Луны и обратно.
В ходе торгов цена Toyota Tundra подскочила со стартовых 1000 долларов до $4000. То есть, на пикап, проехавший миллион километров за 13 лет, нашлись покупатели и цифры на одометре не испугали их.
Состояние автомобиля – не такое уж и плохое. Да, у него выцвела краска, а салон износился и пропитался табачным дымом, что свидетельствует об активной эксплуатации. Но к технической части вопросов нет, да и ржавчина на кузове незаметна, даже несмотря на наличие царапин и вмятин.
Примечательно, что предыдущий владелец не побоялся купить Toyota Tundra уже с пробегом 450 тыс. км. В сервисной книжке указано, что пикап посещал СТО 61 раз. В основном идет речь о регулярном плановом обслуживании. О машине заботились, поэтому двигатель, трансмиссия и подвеска исправны и не требуют ремонта.
Напомним, что авторитетный рейтинг качества J.D. Power регулярно называет автомобили Toyota одними из самых надежных.
Также Фокус рассказывал, что уже дебютировала абсолютно новая Toyota Tundra третьего поколения. Пикап породнился с внедорожником Toyota Land Cruiser 300.