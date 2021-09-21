Как выглядит внедорожная Toyota с пробегом в 1 миллион километров

В США с аукциона б/у авто Carmax продали пикап Toyota Tundra 2008 года. Автомобиль впечатляет огромным пробегом в 606 431 милю (975 747 км) – это больше, чем расстояние от Земли до Луны и обратно.

В ходе торгов цена Toyota Tundra подскочила со стартовых 1000 долларов до $4000. То есть, на пикап, проехавший миллион километров за 13 лет, нашлись покупатели и цифры на одометре не испугали их.

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[ + – ] Пикап продали с аукциона за 4000 долларов Фото: Motor1.com

Состояние автомобиля – не такое уж и плохое. Да, у него выцвела краска, а салон износился и пропитался табачным дымом, что свидетельствует об активной эксплуатации. Но к технической части вопросов нет, да и ржавчина на кузове незаметна, даже несмотря на наличие царапин и вмятин.

[ + – ] В салоне видны следы активной эксплуатации Фото: Motor1.com

Примечательно, что предыдущий владелец не побоялся купить Toyota Tundra уже с пробегом 450 тыс. км. В сервисной книжке указано, что пикап посещал СТО 61 раз. В основном идет речь о регулярном плановом обслуживании. О машине заботились, поэтому двигатель, трансмиссия и подвеска исправны и не требуют ремонта.

[ + – ] Двигатель, трансмиссия и подвеска пикапа не требуют ремонта Фото: Motor1.com

Напомним, что авторитетный рейтинг качества J.D. Power регулярно называет автомобили Toyota одними из самых надежных.

Также Фокус рассказывал, что уже дебютировала абсолютно новая Toyota Tundra третьего поколения. Пикап породнился с внедорожником Toyota Land Cruiser 300.