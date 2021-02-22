Названы самые надежные автомобили: лидирует Lexus, Tesla — в аутсайдерах

Рейтинг надежности автомобилей в возрасте трех лет составлен авторитетным американским агентством J.D. Power.

Американская консалтинговая компания J.D. Power опубликовала ежегодный отчет надежности подержанных автомобилей возрастом 3 года, составленный на основе опроса владельцев машин. Главный итог: надежность автомобилей сегодня находится на рекордно высоком уровне, при этом общий уровень неисправностей снизился на 10% по сравнению с прошлым годом.

Методика основана на подсчете количества проблем, с которыми владельцы столкнулись за три года эксплуатации. Чем меньше проблем в перерасчете на 100 автомобилей конкретного бренда, тем, соответственно, лучше.

Рейтинг надежности трехлетних автомобилей по версии J.D. Power в 2020 году возглавил Lexus с результатом 81 жалоба на 100 автомобилей. Для японского премиального бренда это уже девятая победа в десяти последних опросах J.D. Power (годом ранее марка заняла второе место). Такие результаты свидетельствуют о стабильно высоком качестве автомобилей Lexus.

[ + – ] В 2020 году победителем рейтинга J.D. Power стал бренд Lexus. На снимке — Lexus RX350 2019 модельного года. Фото: Lexus

На втором месте — Porsche: 86 жалоб на 100 автомобилей. К слову, спорткар Porsche 911 серии 991 признан специалистами J.D. Power самым надежным в зачете моделей.

Третье место в общем зачете и первое среди брендов сегмента масс-маркет досталось марке Kia с результатом 97 жалоб на 100 автомобилей.

[ + – ] Марка Kia признана лучшей по надежности в сегменте масс-маркет. На снимке — седан Kia Optima в спецификации для США, выпускавшийся в 2018-20 годах. Фото: Kia

Прошлогодний победитель Genesis (премиальный суббренд Hyundai Motor Group, не представлен в Украине) провалился на восьмое место: 102 жалобы на 100 автомобилей против 89 жалоб годом ранее.

Также в десятку лучших по надежности марок попали Toyota (98), Buick (100), Cadillac (100), Hyundai (101), Lincoln (106) и Acura (108).

Среди брендов, которые распространены в Украине, следует отметить результаты BMW (108 жалоб), Chevrolet (115), Mitsubishi (116), Mazda (121) и Mercedes-Benz (122). В рейтинге J.D. Power они заняли места с 11-го по 15-е.

В низу списка — Jaguar (186), Alfa Romeo (196) и Land Rover (244), причем оба британских бренда замыкали рейтинг и в прошлом году. А вот результат Volkswagen (163 жалобы, 28-место) стал неприятной неожиданностью, ведь годом ранее марка заняла высокое шестое место с результатом 116 жалоб.

[ + – ] Результаты рейтинга надежности 2020 года трехлетних автомобилей по версии агентства J.D. Power. Желтым выделены лучшие бренды в сегментах премиум и масс-маркет — Lexus и Kia соответственно.

Средний результат по индустрии составил 121 жалобу на 100 автомобилей — и это лучший показатель за все время проведения рейтинга. Причем по сравнению с 2019 годом уровень жалоб снизился сразу на 13 пунктов — в то время как в предыдущие два года (2019 к 2018 и 2018 к 2017) снижение было практически незаметным: 2 и 6 пунктов соответственно. Это говорит о том, что в целом качество выпускаемых автомобилей постоянно улучшается.

[ + – ] В 2020 году в рейтинг J.D. Power впервые включена Tesla, однако марка выступила вне зачета. Фото: Tesla

В этом году в рейтинг J.D. Power впервые была включена Tesla, однако марка выступила вне зачета, поскольку не соответствовала критериям проведения опроса. Дело в том, что Tesla на дала агентству JD Power разрешения на опросы своих владельцев в 15 штатах США. Тем не менее оценка надежности Tesla, рассчитанная на основе выборки владельцев в других 35 штатах, позволяет говорить об объективности результата.

И он, увы, неутешителен для Tesla: 176 жалоб на 100 автомобилей. С таким показателем марка заняла бы 30-е место, обойдя лишь аутсайдеров Jaguar, Alfa Romeo и Land Rover. Это говорит о том, что Tesla при продвижении своей продукции по-прежнему делает ставку на технологические инновации, а вот качество сборки и безотказность бортовых систем все еще остаются на втором плане.

Для справки. J.D. Power — американская компания, которая на постоянной основе проводит собственные исследования удовлетворенности клиентов и оценку качества продукции в различных отраслях, включая автомобилестроение. Независимые исследования агентства в области качества автомобилей отличает непредвзятость, что делает информацию J.D. Power чрезвычайно важной для оценки состояния дел в автоиндустрии.