Представлений найдешевший кросовер Volkswagen

Volkswagen запустив у продаж новий компактний кросовер Taigun за ціною від $14,2 тис. Бюджетну модель пропонують ыз турбомоторами потужністю до 150 к. с.

Це найдоступніша позашляхова модель у лінійці німецького бренду. Кросовер Volkswagen Taigun будуть випускати в Індії, що дозволило знизити його собівартість. Базову версію оцінили в еквіваленті 14,2 тис. доларів, а найдорожчу — в $21,5 тис. Пізніше почнеться експорт моделі в інші країни.

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[ + – ] На вибір доступні бензинові турбомотори об'ємом 1,0 і 1,5 л Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Taigun дизайном і в салоні дуже нагадує європейський VW T-Cross, але трохи більший за побратима:

Довжина — 4225 мм

Ширина — 1760 мм

Висота — 1612 мм

Колісна база — 2651 мм

Дорожній просвіт кросовера — 180 мм. Обсяг багажника на рівні T-Cross (385 л), але при цьому салон у Taigun просторіший.

[ + – ] Топова версія отримала віртуальну панель приладів, камеру заднього виду і люк Фото: Volkswagen

Для своєї ціни Volkswagen Taigun 2022 непогано оснащений. Навіть початковий варіант отримав кондиціонер, 7-дюймовий сенсорний екран, парктронік, 16-дюймові литі диски і систему стабілізації.

У топової версії GT Plus панель приладів віртуальна, а тачскрін — 10-дюймовий. До того ж додані алюмінієві накладки на педалі, безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, камера заднього виду, люк, датчики світла та дощу.

[ + – ] Обсяг багажника Volkswagen Taigun — 385 л Фото: Volkswagen

Компактний кросовер Volkswagen комплектують бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 л (115 к. с.) І 1,5 л (150 к. с.). Обидва вони за замовчуванням ідуть із 6-ступінчастою механічною трансмісією, але літровому варіанту доступний і 6-діапазонний автомат, а 1,5-літровому — 7-ступінчастий робот DSG.

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