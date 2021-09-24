Представлен самый дешевый кроссовер Volkswagen

Volkswagen запустил в продажу новый компактный кроссовер Taigun по цене от $14,2 тыс. Бюджетную модель предлагают с турбомоторами мощностью до 150 л. с.

Это самая доступная внедорожная модель в линейке немецкого бренда. Кроссовер Volkswagen Taigun будут выпускать в Индии, что позволило снизить его себестоимость. Базовую версию оценили в эквиваленте 14,2 тыс. долларов, а самую дорогую – в $21,5 тыс. Позже начнется экспорт модели в другие страны.

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[ + – ] На выбор доступны бензиновые турбомоторы объемом 1,0 и 1,5 л Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Taigun по дизайну и в салоне очень напоминает европейский VW T-Cross, но несколько крупнее собрата:

Длина – 4225 мм

Ширина – 1760 мм

Высота – 1612 мм

Колесная база – 2651 мм

Дорожный просвет кроссовера – 180 мм. Объем багажника на уровне T-Cross (385 л), но при этом салон у Taigun просторнее.

[ + – ] Топовая версия получила виртуальную панель приборов, камеру заднего вида и люк Фото: Volkswagen

Для своей цены Volkswagen Taigun 2022 неплохо оснащен. Даже начальный вариант получил кондиционер, 7-дюймовый сенсорный экран, парктроник, 16-дюймовые литые диски и систему стабилизации.

В топовой версии GT Plus панель приборов виртуальная, а тачскрин – 10-дюймовый. К тому же, добавлены алюминиевые накладки на педали, безключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, люк, датчики света и дождя.

[ + – ] Объем багажника Volkswagen Taigun - 385 л Фото: Volkswagen

Компактный кроссовер Volkswagen комплектуют бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Оба они по умолчанию идут с 6-ступенчатой механической трансмиссией, но литровому варианту доступен и 6-диапазонный автомат, а 1,5-литровому – 7-ступенчатый робот DSG.

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