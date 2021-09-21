Volkswagen показал недорогую и стильную альтернативу Passat
Новый Volkswagen Lamando 2022 полностью рассекретили до премьеры. Бюджетная модель D-класса поступит в производство до конца нынешнего года.
Выпуск Volkswagen Lamando наладят на предприятии SAIC-VW в Шанхае, причем модель предназначена не только для китайского рынка. Лифтбэк позиционируют, как более доступную альтернативу Volkswagen Passat и Arteon – цены стартуют с 22 тыс. долларов.
Новичок построен на той же платформе MQB Evo, что и Passat с Arteon, но несколько компактнее собратьев:
- Длина – 4784 мм
- Ширина – 1831 мм
- Высота – 1469 мм
- Колесная база – 2731 мм
Дизайн Volkswagen Lamando получился довольно выразительным – с покатой крышей, большой решеткой радиатора в виде улыбки и изогнутыми фарами. Фонари соединены прозрачной полосой.
В салоне виртуальная панель приборов и большой тачскрин мультимедиа объединили в один блок. Переключатели климат-контроль стали сенсорными, как у Volkswagen Golf 8.
Поначалу на выбор предложат 1,4-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 130 и 150 л. с., а позже линейку расширит гибрид Volkswagen Lamando. Все версии оснащены 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DSG.
Ранее Фокус писал, что Volkswagen Arteon получил самую мощную 300-сильную версию. Ее продажи стартуют в конце года.