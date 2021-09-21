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Volkswagen показал недорогую и стильную альтернативу Passat

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Volkswagen Lamando, новый Volkswagen Lamando, Volkswagen Lamando 2022
Фото: Volkswagen | Дизайн Volkswagen Lamando получился ярким и выразительным

Новый Volkswagen Lamando 2022 полностью рассекретили до премьеры. Бюджетная модель D-класса поступит в производство до конца нынешнего года.

Выпуск Volkswagen Lamando наладят на предприятии SAIC-VW в Шанхае, причем модель предназначена не только для китайского рынка. Лифтбэк позиционируют, как более доступную альтернативу Volkswagen Passat и Arteon – цены стартуют с 22 тыс. долларов.

Volkswagen Lamando, новый Volkswagen Lamando, Volkswagen Lamando 2022
Производство модели наладят на шанхайском предприятии SAIC-VW
Фото: Volkswagen

Новичок построен на той же платформе MQB Evo, что и Passat с Arteon, но несколько компактнее собратьев:

  • Длина – 4784 мм
  • Ширина – 1831 мм
  • Высота – 1469 мм
  • Колесная база – 2731 мм
Volkswagen Lamando, новый Volkswagen Lamando, Volkswagen Lamando 2022, салон Volkswagen Lamando
В салоне виртуальная панель приборов и сенсорный дисплей мультимедиа сгруппированы в один блок
Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Lamando получился довольно выразительным – с покатой крышей, большой решеткой радиатора в виде улыбки и изогнутыми фарами. Фонари соединены прозрачной полосой.

В салоне виртуальная панель приборов и большой тачскрин мультимедиа объединили в один блок. Переключатели климат-контроль стали сенсорными, как у Volkswagen Golf 8.

Volkswagen Lamando, новый Volkswagen Lamando, Volkswagen Lamando 2022
Новый Volkswagen Lamando будет стоить от 22 тыс. долларов
Фото: Volkswagen

Поначалу на выбор предложат 1,4-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 130 и 150 л. с., а позже линейку расширит гибрид Volkswagen Lamando. Все версии оснащены 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DSG.

Ранее Фокус писал, что Volkswagen Arteon получил самую мощную 300-сильную версию. Ее продажи стартуют в конце года.