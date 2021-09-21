Volkswagen показал недорогую и стильную альтернативу Passat

Новый Volkswagen Lamando 2022 полностью рассекретили до премьеры. Бюджетная модель D-класса поступит в производство до конца нынешнего года.

Выпуск Volkswagen Lamando наладят на предприятии SAIC-VW в Шанхае, причем модель предназначена не только для китайского рынка. Лифтбэк позиционируют, как более доступную альтернативу Volkswagen Passat и Arteon – цены стартуют с 22 тыс. долларов.

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[ + – ] Производство модели наладят на шанхайском предприятии SAIC-VW Фото: Volkswagen

Новичок построен на той же платформе MQB Evo, что и Passat с Arteon, но несколько компактнее собратьев:

Длина – 4784 мм

Ширина – 1831 мм

Высота – 1469 мм

Колесная база – 2731 мм

[ + – ] В салоне виртуальная панель приборов и сенсорный дисплей мультимедиа сгруппированы в один блок Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Lamando получился довольно выразительным – с покатой крышей, большой решеткой радиатора в виде улыбки и изогнутыми фарами. Фонари соединены прозрачной полосой.

В салоне виртуальная панель приборов и большой тачскрин мультимедиа объединили в один блок. Переключатели климат-контроль стали сенсорными, как у Volkswagen Golf 8.

[ + – ] Новый Volkswagen Lamando будет стоить от 22 тыс. долларов Фото: Volkswagen

Поначалу на выбор предложат 1,4-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 130 и 150 л. с., а позже линейку расширит гибрид Volkswagen Lamando. Все версии оснащены 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DSG.

Ранее Фокус писал, что Volkswagen Arteon получил самую мощную 300-сильную версию. Ее продажи стартуют в конце года.