Volkswagen представил самый мощный Arteon

Volkswagen Arteon получил 300-сильную версию. Правда, она будет доступна не на всех рынках.

Американское подразделение Volkswagen обновило несколько своих моделей. Горячий лифтбек Volkswagen Arteon получил новый 2,0-литровый двигатель мощностью 300 л.с. и максимальным крутящим моментом в 400 Нм. Прирост мощности в сравнении с машиной прошлого модельного года составил 32 л.с. и 50 Нм. Динамические характеристики автомобиля станут известны после старта продаж.

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Помимо более мощного двигателя, обновленный Arteon получил также новую трансмиссию — роботизированную семиступенчатую КПП DSG, которая заменит 8-ст. АКП. Среди менее заметных обновлений — беспроводное зарядное устройство для смартфона, а также новые варианты дизайна 18-дюймовых легкосплавных дисков. В Европе самая мощная модификация Артеона оснащается 280-сильным 2,0-литровым бензиновым двигателем.

Volkswagen также подтвердил, что популярные седаны Jetta будут обновлены к 2022 году. Ранее американское подразделение немецкого автопроизводителя официально заявило, что снимет с производства седан Passat до конца 2021 года. Модель получит прощальное лимитированное издание, чтобы ознаменовать конец существования модели в США.

Ранее Фокус писал, что Volkswagen показал свой первый купеобразный электрокроссовер ID.5 GTX. Новинка построена на модульной архитектуре MEB, на которой так же базируются модели ID.3 и ID.4, а также родственные Cupra Born, Skoda Enyaq и Audi Q4 e-tron.