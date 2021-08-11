Volkswagen представив найпотужніший Arteon

Volkswagen Arteon отримав 300-сильну версію. Щоправда, вона буде доступна не на всіх ринках.

Американський підрозділ Volkswagen оновив кілька своїх моделей. Гарячий ліфтбек Volkswagen Arteon отримав новий 2,0-літровий двигун потужністю 300 к. с. і максимальним обертовим моментом в 400 Нм. Приріст потужності порівняно з машиною минулого модельного року склав 32 к. с. і 50 Нм. Динамічні характеристики автомобіля стануть відомі після старту продажів.

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Крім більш потужного двигуна, оновлений Arteon отримав також нову трансмісію — роботизовану семиступінчасту КПП DSG, яка замінить 8-ст. АКП. Серед менш помітних оновлень — бездротовий зарядний пристрій для смартфона, а також нові варіанти дизайну 18-дюймових легкосплавних дисків. В Європі найпотужніша модифікація Артеона оснащується 280-сильним 2,0-літровим бензиновим двигуном.

Volkswagen також підтвердив, що популярні седани Jetta будуть оновлені до 2022 року. Раніше американський підрозділ німецького автовиробника офіційно заявив, що зніме з виробництва седан Passat до кінця 2021 року. Модель отримає прощальне лімітоване видання, щоб ознаменувати кінець існування моделі в США.

Раніше Фокус писав, що Volkswagen показав свій перший купеподібний електрокросовер ID.5 GTX. Новинка побудована на модульній архітектурі MEB, на якій так само базуються моделі ID.3 та ID.4, а також родинні Cupra Born, Skoda Enyaq та Audi Q4 e-tron.