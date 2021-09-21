Volkswagen показав недорогу і стильну альтернативу Passat
Новий Volkswagen Lamando 2022 повністю розсекретили до прем'єри. Бюджетна модель D-класу надійде у виробництво до кінця нинішнього року.
Випуск Volkswagen Lamando налагодять на підприємстві SAIC-VW в Шанхаї, причому модель призначена не тільки для китайського ринку. Ліфтбек позиціюють як більш доступну альтернативу Volkswagen Passat і Arteon — ціни стартують з 22 тис. доларів.
Новачок побудований на тій же платформі MQB Evo, що і Passat з Arteon, але трохи компактніше за побратимів:
- Довжина — 4784 мм
- Ширина — 1831 мм
- Висота — 1469 мм
- Колісна база — 2731 мм
Дизайн Volkswagen Lamando вийшов досить виразним — з похилим дахом, великими гратами радіатора у вигляді посмішки і вигнутими фарами. Ліхтарі з'єднані прозорою смугою.
У салоні віртуальна панель приладів і великий тачскрін мультимедіа об'єднали в один блок. Перемикачі клімат-контролю стали сенсорними, як у Volkswagen Golf 8.
Спочатку на вибір запропонують 1,4-літрові бензинові турбомотори потужністю 130 і 150 л. с., а пізніше лінійку розширить гібрид Volkswagen Lamando. Усі версії оснащені 7-ступеневим роботом з двома зчепленнями DSG.
Раніше Фокус писав, що Volkswagen Arteon отримав найпотужнішу 300-сильну версію. Її продажі стартують у кінці року.