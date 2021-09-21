Volkswagen показав недорогу і стильну альтернативу Passat

Новий Volkswagen Lamando 2022 повністю розсекретили до прем'єри. Бюджетна модель D-класу надійде у виробництво до кінця нинішнього року.

Випуск Volkswagen Lamando налагодять на підприємстві SAIC-VW в Шанхаї, причому модель призначена не тільки для китайського ринку. Ліфтбек позиціюють як більш доступну альтернативу Volkswagen Passat і Arteon — ціни стартують з 22 тис. доларів.

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[ + – ] Виробництво моделі налагодять на шанхайському підприємстві SAIC-VW Фото: Volkswagen

Новачок побудований на тій же платформі MQB Evo, що і Passat з Arteon, але трохи компактніше за побратимів:

Довжина — 4784 мм

Ширина — 1831 мм

Висота — 1469 мм

Колісна база — 2731 мм

[ + – ] У салоні віртуальна панель приладів і сенсорний дисплей мультимедіа згруповані в один блок Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Lamando вийшов досить виразним — з похилим дахом, великими гратами радіатора у вигляді посмішки і вигнутими фарами. Ліхтарі з'єднані прозорою смугою.

У салоні віртуальна панель приладів і великий тачскрін мультимедіа об'єднали в один блок. Перемикачі клімат-контролю стали сенсорними, як у Volkswagen Golf 8.

[ + – ] Новий Volkswagen Lamando коштуватиме від 22 тис. доларів Фото: Volkswagen

Спочатку на вибір запропонують 1,4-літрові бензинові турбомотори потужністю 130 і 150 л. с., а пізніше лінійку розширить гібрид Volkswagen Lamando. Усі версії оснащені 7-ступеневим роботом з двома зчепленнями DSG.

Раніше Фокус писав, що Volkswagen Arteon отримав найпотужнішу 300-сильну версію. Її продажі стартують у кінці року.