Самая дорогая версия Toyota Land Cruiser 300 в Украине будет стоить до $110 000

Toyota Land Cruiser 300 получил тюнинг-пакет от Liberty Walk. Он поднял стоимость внедорожника почти на 20 тыс. долларов.

Новый Toyota Land Cruiser 300 появился совсем недавно, а уже ряд тюнеров доработали внедорожник. Среди них – и известное японское ателье Liberty Walk.

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Тюнинг Toyota Land Cruiser 300 получился очень ярким. Внедорожник получил аэродинамический обвес, расширители арок, задний спойлер, а также новую решетку радиатора, карбоновый капот и 21-дюймовые колесные диски. Кроме того, установлена новая выхлопная система.

[ + – ] При желании можно купить отдельные элементы тюнинг-кита Фото: carscoops.com

В Liberty Walk утверждают, что тюнинг-кит улучшил аэродинамику внедорожника. Правда, получился он весьма недешевым – в Японии за него просят 17 810 долларов, а в других странах – 19580 долларов.

Таким образом, Toyota Land Cruiser Liberty Walk – самая дорогая версия модели. Например, в Украине внедорожник с таким тюнингом будет стоить 103,5-110 тыс. долларов (в зависимости от комплектации).

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Для тех, кто не желает расставаться со столь существенной суммой в Liberty Walk предлагают купить элементы тюнинг-кита по отдельности. Например, обвес оценили в 5700 долларов, карбоновый капот – в $5000, а новую решетку радиатора – в $1105.

Ранее Фокус рассказывал, что производство Toyota Land Cruiser 300 в Японии прекратят, даже несмотря на то, что завод не справляется с высоким спросом на внедорожник.

Также мы сообщали о том, что на одной платформе с LC 300 отныне будут построены самый большой внедорожник Toyota и новейший пикап Toyota Tundra 2022.