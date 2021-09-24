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Самая дорогая версия Toyota Land Cruiser 300 в Украине будет стоить до $110 000

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Toyota Land Cruiser Liberty Walk, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 300, новый Toyota Land Cruiser
Фото: carscoops.com | Тюнинг Toyota Land Cruiser прибавил $19,6 тыс. к стоимости внедорожника

Toyota Land Cruiser 300 получил тюнинг-пакет от Liberty Walk. Он поднял стоимость внедорожника почти на 20 тыс. долларов.

Новый Toyota Land Cruiser 300 появился совсем недавно, а уже ряд тюнеров доработали внедорожник. Среди них – и известное японское ателье Liberty Walk.

Тюнинг Toyota Land Cruiser 300 получился очень ярким. Внедорожник получил аэродинамический обвес, расширители арок, задний спойлер, а также новую решетку радиатора, карбоновый капот и 21-дюймовые колесные диски. Кроме того, установлена новая выхлопная система.

Toyota Land Cruiser Liberty Walk, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 300, новый Toyota Land Cruiser
При желании можно купить отдельные элементы тюнинг-кита
Фото: carscoops.com

В Liberty Walk утверждают, что тюнинг-кит улучшил аэродинамику внедорожника. Правда, получился он весьма недешевым – в Японии за него просят 17 810 долларов, а в других странах – 19580 долларов.

Таким образом, Toyota Land Cruiser Liberty Walk – самая дорогая версия модели. Например, в Украине внедорожник с таким тюнингом будет стоить 103,5-110 тыс. долларов (в зависимости от комплектации).

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Для тех, кто не желает расставаться со столь существенной суммой в Liberty Walk предлагают купить элементы тюнинг-кита по отдельности. Например, обвес оценили в 5700 долларов, карбоновый капот – в $5000, а новую решетку радиатора – в $1105.

Ранее Фокус рассказывал, что производство Toyota Land Cruiser 300 в Японии прекратят, даже несмотря на то, что завод не справляется с высоким спросом на внедорожник.

Также мы сообщали о том, что на одной платформе с LC 300 отныне будут построены самый большой внедорожник Toyota и новейший пикап Toyota Tundra 2022.