Украина стала локацией для съемок яркой рекламы новой версии Toyota Land Cruiser 300 (фото)

Рекламу Toyota Land Cruiser GR Sport снимали в Житомирской области. Локацией стал гранитный карьер.

Украину выбрали для съемок международной рекламы нового внедорожника Toyota Land Cruiser 300. Фото внедорожника получились очень эффектными. О знаковом событии рассказал в Facebook автор снимков Роман Рудаков.

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Локацией для съемок стал гранитный карьер близ Коростеня (Житомирская область). Управлял внедорожником украинский гонщик Артем Хорольский.

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Если точнее, то снимали специальную самую экстремальную версию модели – Toyota Land Cruiser GR Sport. Внешне она отличается дизайном передней части, скошенным снизу бампером и 18-дюймовыми колесными дисками с внедорожными шинами. Оснащение Toyota Land Cruiser GR Sport включает блокировки переднего и заднего дифференциалов, а также отключаемые стабилизаторы поперечной устойчивости.

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Следует отметить, что Украина уже не впервые становится местом съемки рекламы авто именитых брендов. Ранее в Киеве на недостроенном Подольско-Воскресенском мосту сняли видео со спорткаром Nissan GT-R, а не так давно в столице заметили новейший электрический Гелендваген – его также привезли для фотосессии, причем еще до начала производства.

Также Фокус рассказывал, что Toyota Land Cruiser 300 получил новую дорогую версию. Ее стоимость перевалила за 100 тыс. долларов.