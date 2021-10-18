На киевских улицах заметили новейший электрический Гелендваген (фото)

Электромобиль Mercedes-Benz EQG поступит в производство только в 2023 году. В Киев привезли его предсерийный прототип для рекламной съемки.

В Киеве неожиданно заметили электромобиль Mercedes-Benz EQG. Электрический Гелендваген привезли в столицу на автовозе. Примечательно, что это не серийный автомобиль, а концепт-кар, сообщает сайт ТопЖыр.

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Дело в том, что новый Mercedes-Benz EQG начнут выпускать только с 2023 года. Очевидно прототип электрокара привезли в Киев для рекламной фото- или видеосъемки, причем его приезд держали в строжайшем секрете.

[ + – ] Mercedes EQG получил заглушку с подсветкой на месте решетки радиатора Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Mercedes G-Class можно отличить от стандартного Гелендвагена по заглушке с диодной подсветкой на месте решетки радиатора, обвесу, измененным фарам и 22-дюймовым литым дискам. Подсвечиваются и боковины внедорожника.

Характеристики Mercedes EQG 2023 пока держат в секрете. Заявлено только, что электрокар получит два мотора и полный привод с понижающей передачей.

[ + – ] Запас хода электрокара достигнет 700 км Фото: Mercedes-Benz

По предварительным данным, у внедорожника будет две версии – EQG 560 и EQG 580. Топовый вариант мощностью 523 л. с. сможет проехать около 700 км без подзарядки.

Ранее Фокус рассказывал, что в Европе стартовали продажи роскошного китайского электрокроссовера в стиле Rolls-Royce. Он обладает запасом хода в 500 км.