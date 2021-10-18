Китайский Rolls-Royce: на европейский рынок выходит роскошный электрокроссовер Hongqi e-HS9

Hongqi производит самые роскошные китайские автомобили. Электрический внедорожник e-HS9 выполнен в стиле Rolls-Royce Cullinan.

В Европе поступает в продажу китайский электромобиль Hongqi e-HS9. Роскошный кроссовер уже продают в Норвегии по цене от 72 300 долларов. Об этом сообщает сайт InsideEVs.

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Hongqi (в переводе с китайского – "красный флаг") – старейший автопроизводитель из Поднебесной, ведь основали компанию еще в 1958 году. Вот уже более полувека она выпускает автомобили для партийной и властной верхушки страны и ими пользовались все китайские лидеры, начиная с Мао Цзэдуна. Причем, e-HS9 – одна из самых дешевых моделей марки, ведь в линейке есть и лимузины за полмиллиона долларов.

[ + – ] Hongqi - старейший автопроизводитель Китая Фото: autohome.com.cn

Hongqi нередко называют китайским Rolls-Royce, да и по дизайну e-HS9 очень напоминает Rolls-Royce Cullinan. Оно и неудивительно, ведь китайцам удалось переманить бывшего дизайнера британской марки Жиля Тейлора. А по размерам новый Hongqi e-HS9 даже крупнее Cullinan:

Длина – 5290 мм

Ширина – 2010 мм

Высота – 1731 мм

Колесная база – 3110 мм

[ + – ] В салоне Hongqi e-HS9 - сразу четыре дисплея Фото: autohome.com.cn

Китайский электромобиль предлагают в версиях на 6 и 7 мест. В отделке салона использованы дорогие кожа и дерево. На передней панели – сразу четыре дисплея, а кресла первого и второго рядов получили электропривод.

[ + – ] Сиденья первых двух рядов получили электропривод Фото: autohome.com.cn

Hongqi e-HS9 предлагают в версиях на 436 и 551 л. с. с запасом хода 460 и 500 км, соответственно. Более мощный вариант кроссовера способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с.

Ранее Фокус рассказывал, что два новых китайских кроссовера успешно прошли краш-тесты EuroNCAP и поступают в продажу в Европе.