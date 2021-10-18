Китайский Rolls-Royce: на европейский рынок выходит роскошный электрокроссовер Hongqi e-HS9
Hongqi производит самые роскошные китайские автомобили. Электрический внедорожник e-HS9 выполнен в стиле Rolls-Royce Cullinan.
В Европе поступает в продажу китайский электромобиль Hongqi e-HS9. Роскошный кроссовер уже продают в Норвегии по цене от 72 300 долларов. Об этом сообщает сайт InsideEVs.
Hongqi (в переводе с китайского – "красный флаг") – старейший автопроизводитель из Поднебесной, ведь основали компанию еще в 1958 году. Вот уже более полувека она выпускает автомобили для партийной и властной верхушки страны и ими пользовались все китайские лидеры, начиная с Мао Цзэдуна. Причем, e-HS9 – одна из самых дешевых моделей марки, ведь в линейке есть и лимузины за полмиллиона долларов.
Hongqi нередко называют китайским Rolls-Royce, да и по дизайну e-HS9 очень напоминает Rolls-Royce Cullinan. Оно и неудивительно, ведь китайцам удалось переманить бывшего дизайнера британской марки Жиля Тейлора. А по размерам новый Hongqi e-HS9 даже крупнее Cullinan:
- Длина – 5290 мм
- Ширина – 2010 мм
- Высота – 1731 мм
- Колесная база – 3110 мм
Китайский электромобиль предлагают в версиях на 6 и 7 мест. В отделке салона использованы дорогие кожа и дерево. На передней панели – сразу четыре дисплея, а кресла первого и второго рядов получили электропривод.
Hongqi e-HS9 предлагают в версиях на 436 и 551 л. с. с запасом хода 460 и 500 км, соответственно. Более мощный вариант кроссовера способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с.
Ранее Фокус рассказывал, что два новых китайских кроссовера успешно прошли краш-тесты EuroNCAP и поступают в продажу в Европе.