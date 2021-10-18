Китайський Rolls-Royce: на європейський ринок виходить розкішний електрокросовер Hongqi e-HS9

Hongqi виробляє найрозкішніші китайські автомобілі. Електричний позашляховик e-HS9 виконаний у стилі Rolls-Royce Cullinan.

У Європі надходить у продаж китайський електромобіль Hongqi e-HS9. Розкішний кросовер уже продають у Норвегії за ціною від 72 300 доларів. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

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Hongqi (у перекладі з китайської — "червоний прапор") — один з найстаріших автовиробник з Піднебесної, адже заснували компанію ще в 1958 році. Ось уже понад півстоліття вона випускає автомобілі для партійної і владної верхівки країни, і ними користувалися всі китайські лідери, починаючи з Мао Цзедуна. Причому, e-HS9 — одна з найдешевших моделей марки, адже в лінійці є і лімузини за пів мільйона доларів.

[ + – ] Hongqi — найстаріший автовиробник Китаю Фото: autohome.com.cn

Hongqi нерідко називають китайським Rolls-Royce, та й за дизайном e-HS9 дуже нагадує Rolls-Royce Cullinan. Воно й не дивно, адже китайцям вдалося переманити колишнього дизайнера британської марки Жиля Тейлора. А за розмірами новий Hongqi e-HS9 навіть більший за Cullinan:

Довжина — 5290 мм

Ширина — 2010 мм

Висота — 1731 мм

Колісна база — 3110 мм

[ + – ] У салоні Hongqi e-HS9 — відразу чотири дисплеї Фото: autohome.com.cn

Китайський електромобіль пропонують у версіях на 6 і 7 місць. В обробці салону використані дорогі шкіра і дерево. На передній панелі — відразу чотири дисплеї, а крісла першого і другого рядів отримали електропривод.

[ + – ] Сидіння перших двох рядів отримали електропривод Фото: autohome.com.cn

Hongqi e-HS9 пропонують у версіях на 436 і 551 к. с. із запасом ходу 460 і 500 км, відповідно. Більш потужний варіант кросовера здатний розігнатися до 100 км/год за 4 с.

Раніше Фокус розповідав, що два нових китайських кросовери успішно пройшли краш-тести EuroNCAP і надходять у продаж у Європі.