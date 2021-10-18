Китайський Rolls-Royce: на європейський ринок виходить розкішний електрокросовер Hongqi e-HS9
Hongqi виробляє найрозкішніші китайські автомобілі. Електричний позашляховик e-HS9 виконаний у стилі Rolls-Royce Cullinan.
У Європі надходить у продаж китайський електромобіль Hongqi e-HS9. Розкішний кросовер уже продають у Норвегії за ціною від 72 300 доларів. Про це повідомляє сайт InsideEVs.
Hongqi (у перекладі з китайської — "червоний прапор") — один з найстаріших автовиробник з Піднебесної, адже заснували компанію ще в 1958 році. Ось уже понад півстоліття вона випускає автомобілі для партійної і владної верхівки країни, і ними користувалися всі китайські лідери, починаючи з Мао Цзедуна. Причому, e-HS9 — одна з найдешевших моделей марки, адже в лінійці є і лімузини за пів мільйона доларів.
Hongqi нерідко називають китайським Rolls-Royce, та й за дизайном e-HS9 дуже нагадує Rolls-Royce Cullinan. Воно й не дивно, адже китайцям вдалося переманити колишнього дизайнера британської марки Жиля Тейлора. А за розмірами новий Hongqi e-HS9 навіть більший за Cullinan:
- Довжина — 5290 мм
- Ширина — 2010 мм
- Висота — 1731 мм
- Колісна база — 3110 мм
Китайський електромобіль пропонують у версіях на 6 і 7 місць. В обробці салону використані дорогі шкіра і дерево. На передній панелі — відразу чотири дисплеї, а крісла першого і другого рядів отримали електропривод.
Hongqi e-HS9 пропонують у версіях на 436 і 551 к. с. із запасом ходу 460 і 500 км, відповідно. Більш потужний варіант кросовера здатний розігнатися до 100 км/год за 4 с.
Раніше Фокус розповідав, що два нових китайських кросовери успішно пройшли краш-тести EuroNCAP і надходять у продаж у Європі.