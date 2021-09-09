Руйнуючи стереотипи: китайські автомобілі приємно здивували в краш-тестах (відео)

Організація EuroNCAP провела чергову серію краш-тестів і цього разу взялася перевірити китайські автомобілі. Результати випробувань виявилися несподіваними.

Краш-тести EuroNCAP пройшли китайські кросовери Lynk & Co 01 і NIO ES8, які виходять на європейський ринок. Обидва вони отримали максимальну оцінку в 5 зірок і наразі це одні з найбезпечніших авто з Китаю.

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[ + – ] NIO ES8 2021 року — самостійна розробка китайської компанії Фото: NIO [ + – ] Lynk & Co 01 побудований на платформі Volvo XC40 Фото: Geely

Кросовер Lynk & Co 01 від Geely заробив 96% за захист дорослих пасажирів і 87% — за дітей. Безпеку для пішоходів оцінили в 71%, а електронні пристрої гарантування безпеки — у 81%.

[ + – ] Краш-тест Lynk & Co 01

Результати моделі високі навіть за мірками EuroNCAP. Варто зазначити, що в її розробці брали активну участь фахівці Volvo (шведська марка, як відомо, належить Geely), для яких безпека завжди була дуже важливою. Lynk & Co 01 побудований на платформі Volvo XC40, який вважається одним із найбезпечніших авто в своєму класі.

[ + – ] Lynk & Co 01 завоював високі оцінки в краш-тесті EuroNCAP Фото: EuroNCAP [ + – ] Lynk & Co 01 завоював високі оцінки в краш-тесті EuroNCAP Фото: EuroNCAP

А ось електромобіль NIO ES8 — самостійна розробка китайської компанії. Він заробив 82% за захист дорослих, 84% — за дітей, 72% — за безпеку для пішоходів і 92% — за електронні системи безпеки.

[ + – ] Краш-тест NIO ES8

Генеральний секретар EuroNCAP Мішель ван Ратінген зазначив: "Lynk & Co та NIO показують, що "Зроблено в Китаї" більше не є принизливим терміном, коли йдеться про безпеку автомобілів. Ці два нові авто, розроблені в Китаї, відмінно показали себе в наших тестах. Автовиробники розуміють, що необхідно відповідати високим стандартам EuroNCAP, якщо вони хочуть продавати автомобілі в Європі".

[ + – ] NIO ES8 завоював високі оцінки в краш-тесті EuroNCAP Фото: EuroNCAP [ + – ] NIO ES8 завоював високі оцінки в краш-тесті EuroNCAP Фото: EuroNCAP

Нещодавно Фокус повідомляв, що ще два китайські бренди рвуться в Європу.