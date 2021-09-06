Вот каким будет электрический Mercedes-Benz G-Class: как и обещали Арнольду Шварценеггеру (видео)

Во время презентации обновленного Mercedes-Benz G-Class 2018 года в Детройте, тогдашний председатель правления Daimler AG Дитер Цетше пообещал голливудской кинозвезде, борцу за экологию и страстному поклоннику "Гелендвагена" его электрическую версию. И вот Concept EQG показывает, каким будет легендарный внедорожник с электроприводом.

Начиная с 1979 года, вот уже более 40 лет внешность легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class менялась незначительно. Отрадно, что переход на полностью электрический привод не повлиял на традиционно угловатый внешний вид "Гелендвагена", буквально сотканный из знаковых элементов. Просто некоторые из них получили иное назначение или оформление.

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[ + – ] Concept EQG показывает, каким будет легендарный внедорожник с электроприводом Фото: Mercedes-Benz

Спереди Concept EQG сохранил классические круглые фары, но лишился традиционной решетки радиатора. Полностью электрический вариант получил характерную для моделей суббренда Mercedes-EQ черную глянцевую панель Black Panel Grille со светящейся звездой с 3D-эффектом, узором из синих элементов и светящимся обрамлением. Которое вместе со светящимися кругами в корпусах зеркал дополняет графику дневных ходовых огней фар.

[ + – ] Предвестник полностью электрического "Гелика" сохранил ДНК легендарного G-Класса Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Concept EQG оснащен 22-дюймовыми полированными колесными дисками из алюминиевого сплава с эксклюзивным дизайном Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Concept EQG представляет собой практически готовую к серийному производству электрическую версию утилитарного внедорожника Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Некоторые знаковые элементы получили иное назначение или оформление Фото: Mercedes-Benz

Concept EQG сохранил характерные выступающие ручки и фирменный "затворный" звук закрывания дверей, наружные дверные петли и указатели поворотов сверху передних крыльев. А вот прочные защитные молдинги на бортах теперь еще сильнее выделяются благодаря светодиодной подсветке. А фирменный кожух запасного колеса на задней двери трансформировался в запираемый кофр с белой подсветкой, который можно использовать, например, для хранения зарядного кабеля.

[ + – ] Показан Concept EQG - прототип электрического Mercedes-Benz G-Class

Как и у классических внедорожников G-Класса, кузов Concept EQG базируется на прочной раме лестничного типа. Встроенные в нее батареи обеспечивают низкий центр тяжести и питают четыре электродвигателя (по одному для каждого колеса).

Благодаря индивидуальному управлению электромоторами и тому, что они обеспечивают максимальный крутящий момент практически с первого оборота, полностью электрический внедорожник будет обладать огромной тягой, что даст ему преимущество как на дорогах, так и на бездорожье.

[ + – ] Еще одна изюминка внешности предвестника полностью электрического "Гелика" — плоский глянцевый багажник на крыше, украшенный буквой "G" и встроенными в передний и задний край светодиодными лентами белого и красного цвета Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Как и его собратья с традиционным приводом, электрический G-Class сможет штурмовать 100-процентные подъемы Фото: Mercedes-Benz

Как и классический "Гелендваген", его электрическая версия получит 2-ступенчатую раздаточную коробку с пониженным рядом и классическую конструкцию шасси — независимую подвеску спереди и жесткий мост сзади. Правда, его заново разработали для интеграции электрического привода

[ + – ] Электрический "Гелендваген" подчеркивает свое родство с традиционными внедорожниками G-Class не только дизайном, но и качественным интерьером Фото: Mercedes-Benz

А перед выходом на рынок, которое планируется на 2024 год, электрический внедорожник пройдет полный цикл испытаний на легендарном испытательном треке в Граце, чтобы в полной мере соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к Mercedes-Benz G-Class с традиционным приводом. Например, к экстремальной внедорожной версии Mercedes-Benz G-Class 4×4², о которой Фокус рассказывал ранее.

Ранее мы также сообщали, что премиальный электрический седан Mercedes-Benz EQS приедет в Украину к концу осени, на старте продаж будет доступен в двух версиях, а стоить будет дешевле, чем в Германии.