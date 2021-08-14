Mercedes-Benz тестирует экстремальную внедорожную версию G-Class

Внедорожник Mercedes-Benz G-Class 4×4² второго поколения проходит испытания и готовится предстать перед публикой уже в сентябре.

Mercedes-Benz тестирует новый G-Class 4×4². Экстремальный внедорожник официально представят на Мюнхенском автосалоне в сентябре вместе с полностью электрическим вариантом Гелендвагена — EQG. Впервые 4×4² нового поколения был замечен еще в октябре 2020 года. Месяц спустя еще один прототип фотошпионы засекли на Нюрбургринге.

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Как и предыдущие версии, новый прототип отличается передним бампером в стиле AMG с большими воздухозаборниками, расширителями колесных арок, запасным колесом на задней двери, стальной лестницей и экспедиционным багажником на крыше.

Ожидается, что вариант 4×4² будет иметь значок Mercedes-AMG и, вероятно, получит самый мощный двигатель в семействе G-Clas — 4,0-литровый V8 мощностью 577 л.с. и максимальным крутящим моментом в 850 Нм. Новый 4×4² будет медленнее версии G63 из-за увеличенного веса, вездеходных шин и худшей аэродинамики. Но новый внедорожник точно сможет достигать 100 км/ч с места за 5-5,5 секунды.

Ранее мы сообщали, что электрический седан Mercedes-Benz EQS приедет в Украину к концу осени. У нас цены на EQS начинаются с 89 350 евро за модель EQS 450+. Это почти на 17 000 евро дешевле, чем на домашнем немецком рынке.

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