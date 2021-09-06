Ось яким буде електричний Mercedes-Benz G-Class: як і обіцяли Арнольду Шварценеггеру (відео)

Під час презентації оновленого Mercedes-Benz G-Class 2018 року в Детройті тодішній голова правління Daimler AG Дітер Цетше пообіцяв голлівудській кінозірці, борцю за екологію і пристрасному шанувальнику "Гелендваген" його електричну версію. І ось Concept EQG показує, яким буде легендарний позашляховик з електроприводом.

Починаючи з 1979 року, ось уже понад 40 років зовнішність легендарного позашляховика Mercedes-Benz G-Class змінювалася незначно. Відрадно, що перехід на повністю електричний привід не вплинув на традиційно незграбний зовнішній вигляд "Гелендваген", буквально витканий зі знакових елементів. Просто деякі з них отримали інше призначення або оформлення.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Concept EQG показує, яким буде легендарний позашляховик з електроприводом Фото: Mercedes-Benz

Спереду Concept EQG зберіг класичні круглі фари, але позбувся традиційної решітки радіатора. Повністю електричний варіант отримав характерну для моделей суббренду Mercedes-EQ чорну глянсову панель Black Panel Grille із зіркою, що світиться з 3D-ефектом, візерунком із синіх елементів та обрамленням, що світиться. Яке разом з колами, котрі світяться в корпусах дзеркал, доповнює графіком денних ходових вогнів фар.

[ + – ] Провісник повністю електричного "Геліка" зберіг ДНК легендарного G-Класу Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Concept EQG оснащений 22-дюймовими полірованими колісними дисками з алюмінієвого сплаву з ексклюзивним дизайном Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Concept EQG практично готовий до серійного виробництва електричної версії утилітарного позашляховика Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Деякі знакові елементи отримали інше призначення або оформлення Фото: Mercedes-Benz

Concept EQG зберіг характерні виступальні ручки і фірмовий "затворний" звук зачинення дверей, зовнішні дверні петлі і покажчики поворотів зверху передніх крил. А ось міцні захисні молдинги на бортах тепер ще сильніше виділяються завдяки світлодіодному підсвічуванню. А фірмовий кожух запасного колеса на задніх дверях трансформувався в замкнутий кофр з білим підсвічуванням, який можна використовувати, наприклад, для зберігання зарядного кабелю.

[ + – ] Показаний Concept EQG — прототип електричного Mercedes-Benz G-Class

Як і в класичних позашляховиків G-Класу, кузов Concept EQG базується на міцній рамі сходового типу. Вбудовані в неї батареї забезпечують низький центр тяжіння і живлять чотири електродвигуни (по одному для кожного колеса).

Завдяки індивідуальному управлінню електромоторами і тому, що вони забезпечують максимальний крутний момент практично з першого обороту, повністю електричний позашляховик буде мати величезну тягу, що дасть йому перевагу як на дорогах, так і на бездоріжжі.

[ + – ] Ще одна родзинка зовнішності передвісника повністю електричного "Геліка" — плоский глянсовий багажник на даху, прикрашений буквою "G" і вбудованими в передній і задній край світлодіодними стрічками білого і червоного кольору Фото: Mercedes-Benz [ + – ] Як і його побратими з традиційним приводом, електричний G-Class зможе штурмувати 100-відсоткові підйоми Фото: Mercedes-Benz

Як і класичний "Гелендваген", його електрична версія отримає 2-ступеневу роздавальну коробку зі зниженим рядом і класичну конструкцію шасі — незалежну підвіску спереду і жорсткий міст ззаду. Правда, його заново розробили для інтеграції електричного приводу

[ + – ] Електричний "Гелендваген" підкреслює свою спорідненість з традиційними позашляховиками G-Class не тільки дизайном, але і якісним інтер'єром Фото: Mercedes-Benz

А перед виходом на ринок, який планується на 2024 рік, електричний позашляховик пройде повний цикл випробувань на легендарному випробувальному треку в Граці, щоб повною мірою відповідати високим вимогам, що пред'являються до Mercedes-Benz G-Class з традиційним приводом. Наприклад, до екстремальної позашляхової версії Mercedes-Benz G-Class 4 × 4², про яку Фокус розповідав раніше.

Раніше ми також повідомляли, що преміальний електричний седан Mercedes-Benz EQS приїде в Україну до кінця осені, на старті продажів буде доступний у двох версіях, а коштувати буде дешевше, ніж у Німеччині.