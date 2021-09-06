Ось яким буде електричний Mercedes-Benz G-Class: як і обіцяли Арнольду Шварценеггеру (відео)
Під час презентації оновленого Mercedes-Benz G-Class 2018 року в Детройті тодішній голова правління Daimler AG Дітер Цетше пообіцяв голлівудській кінозірці, борцю за екологію і пристрасному шанувальнику "Гелендваген" його електричну версію. І ось Concept EQG показує, яким буде легендарний позашляховик з електроприводом.
Починаючи з 1979 року, ось уже понад 40 років зовнішність легендарного позашляховика Mercedes-Benz G-Class змінювалася незначно. Відрадно, що перехід на повністю електричний привід не вплинув на традиційно незграбний зовнішній вигляд "Гелендваген", буквально витканий зі знакових елементів. Просто деякі з них отримали інше призначення або оформлення.
Спереду Concept EQG зберіг класичні круглі фари, але позбувся традиційної решітки радіатора. Повністю електричний варіант отримав характерну для моделей суббренду Mercedes-EQ чорну глянсову панель Black Panel Grille із зіркою, що світиться з 3D-ефектом, візерунком із синіх елементів та обрамленням, що світиться. Яке разом з колами, котрі світяться в корпусах дзеркал, доповнює графіком денних ходових вогнів фар.
Concept EQG зберіг характерні виступальні ручки і фірмовий "затворний" звук зачинення дверей, зовнішні дверні петлі і покажчики поворотів зверху передніх крил. А ось міцні захисні молдинги на бортах тепер ще сильніше виділяються завдяки світлодіодному підсвічуванню. А фірмовий кожух запасного колеса на задніх дверях трансформувався в замкнутий кофр з білим підсвічуванням, який можна використовувати, наприклад, для зберігання зарядного кабелю.
Як і в класичних позашляховиків G-Класу, кузов Concept EQG базується на міцній рамі сходового типу. Вбудовані в неї батареї забезпечують низький центр тяжіння і живлять чотири електродвигуни (по одному для кожного колеса).
Завдяки індивідуальному управлінню електромоторами і тому, що вони забезпечують максимальний крутний момент практично з першого обороту, повністю електричний позашляховик буде мати величезну тягу, що дасть йому перевагу як на дорогах, так і на бездоріжжі.
Як і класичний "Гелендваген", його електрична версія отримає 2-ступеневу роздавальну коробку зі зниженим рядом і класичну конструкцію шасі — незалежну підвіску спереду і жорсткий міст ззаду. Правда, його заново розробили для інтеграції електричного приводу
А перед виходом на ринок, який планується на 2024 рік, електричний позашляховик пройде повний цикл випробувань на легендарному випробувальному треку в Граці, щоб повною мірою відповідати високим вимогам, що пред'являються до Mercedes-Benz G-Class з традиційним приводом. Наприклад, до екстремальної позашляхової версії Mercedes-Benz G-Class 4 × 4², про яку Фокус розповідав раніше.
Раніше ми також повідомляли, що преміальний електричний седан Mercedes-Benz EQS приїде в Україну до кінця осені, на старті продажів буде доступний у двох версіях, а коштувати буде дешевше, ніж у Німеччині.