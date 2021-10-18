На київських вулицях помітили новенький електричний Ґелендваґен (фото)
Електромобіль Mercedes-Benz EQG надійде у виробництво тільки в 2023 році. До Києва привезли його передсерійний прототип для рекламної зйомки.
У Києві несподівано помітили електромобіль Mercedes-Benz EQG. Електричний Ґелендваґен привезли в столицю на автовоз. Варто зазначити, що це не серійний автомобіль, а концепт-кар, повідомляє сайт ТопЖир.
Справа в тому, що новий Mercedes-Benz EQG почнуть випускати тільки з 2023 року. Очевидно прототип електрокара привезли до Києва для рекламної фото- або відеозйомки, причому його приїзд тримали в найсуворішому секреті.
Електромобіль Mercedes G-Class можна відрізнити від стандартного Гелендваген за заглушкою з діодним підсвічуванням на місці решітки радіатора, обважуванням, зміненими фарами і 22-дюймовими литими дисками. Підсвічуються і боковини позашляховика.
Характеристики Mercedes EQG 2023 поки тримають в секреті. Заявлено тільки, що електрокар отримає два мотори і повний привід із заниженою передачею.
За попередніми даними, у позашляховика буде дві версії — EQG 560 та EQG 580. Топовий варіант потужністю 523 к. с. зможе проїхати приблизно 700 км без підзарядки.
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