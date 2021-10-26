В Україні налагодять випуск електробусів: опубліковано їх фото та характеристики

Електробуси Granton виготовляє дочірня компанія китайського концерну ZTE. Виробництво в Україні стартує вже 2022 року.

Незабаром в Україні презентують електричні автобуси Granton. Демонстраційний екземпляр планують привезти у грудні, а 2022 року налагодять їхнє виробництво в нашій країні. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

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[ + – ] Запас ходу електробуса – 250 км. Фото: autohome.com.cn

Електробуси Granton виготовляє китайська компанія Zonson Smart Auto – дочірнє підприємство телекомунікаційного гіганта ZTE. В Україну для демонстрації привезуть модель GTZ6129BEVR, яка пройшла випробування та сертифікацію в Європі.

[ + – ] Заряджання електробуса займає від 2,5 до 4 годин Фото: autohome.com.cn

Міський електричний автобус Granton GTZ6129BEVR досягає 11 метрів завдовжки, а його салон розрахований на 80 пасажирів. Кузов виконаний із композитних матеріалів та алюмінію, тобто йому не загрожує корозія.

Granton GTZ6129BEVR оснащений літій-залізо-фосфатною акумуляторною батареєю ємністю 299,5 кВт∙год, що складається з 10 модулів: 8 із них помістили в днище, а 2 – на дах. Запас ходу складає 250 км, а швидка зарядка займає від 2,5 до 4 годин. Максимальна швидкість електробуса – 70 км/год.

[ + – ] Салон розрахований на 80 пасажирів Фото: autohome.com.cn

В Україні планують налагодити випуск 12-місної подовженої версії електричного автобуса. Складання організують на одному з підприємств корпорації "Богдан".

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко зросло автовиробництво. Найбільше зростання підмічене в сегменті легкових авто.