В Україні різко зросло автовиробництво

З початку 2021 року виробництво авто збільшилося у 2,2 рази. Найбільше випускають легкових моделей.

За вересень підприємства української автомобільної промисловості випустили 909 одиниць транспортних засобів. За даними асоціації "Укравтопром", це на 64% більше, ніж у серпні.

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Порівняно з вереснем 2020 року, помічене зростання на рівні 6%. Найбільше зібрали легкових автомобілів — 809 одиниць (+3% до минулого року). Запорізький автозавод зібрав 470 машин брендів Renault, Lada і Kia, а закарпатське підприємство "Єврокар" — 339 одиниць Skoda.

[ + – ] У вересні автовиробництво збільшилося на 64% Фото: ЗАЗ

Також наголошується, що випущено 96 автобусів і лише чотири вантажних авто, але статистика не включає АвтоКрАЗ, адже кременчуцьке підприємство не надає інформації про обсяги виробництва з 2016 року.

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Усього за дев'ять місяців 2021 року в Україні випущено 6710 автотранспортних засобів — у 2,2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року. З них:

Легкових автомобілів — 6135 (+136%)

Комерційних автомобілів — 24 (-25%, без урахування даних АвтоКрАЗ)

Автобусів — 551 (+18%)

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні спостерігається зростання продажів нових автомобілів. Найбільш популярними є кросовери.