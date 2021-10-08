Найбільший автосалон у світі знову скасований, але є альтернатива

Женевський автосалон не проводять із 2019 року. Виставку постійно переносять через COVID-19, але тепер це не єдина причина її скасування.

Міжнародний Женевський автосалон Salon International de l'Auto у лютому 2022 року не відбудеться. Виставку вирішили перенести на 2023 рік. Про це повідомляється на офіційному сайті.

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Ювілейний, 90-й за рахунком, автосалон у Женеві скасовують уже втретє. Відбутися він повинен був у березні 2020 року, але буквально за кілька днів до відкриття шоу в Європі вибухнула епідемія коронавірусу.

У нинішньому році виставку також не вдалося провести. Оргкомітет дуже сподівався, що Женевський автосалон-2022 все ж таки відбудеться, тим більше, що в останні місяці провели автошоу в Пекіні та Мюнхені.

[ + – ] Женевський автосалон скасовують уже втретє Фото: Motor1.com

Однак пандемія коронавірусу все ж накладає низку обмежень. Обмеження на пересування ускладнюють логістику для учасників автосалону.

"Ми сильно старалися та робили все, щоб провести Женевський автосалон у 2022 році, — заявив президент оргкомітету виставки Моріс Турреттіні. — Незважаючи на всі наші зусилля, ми повинні подивитися правді в обличчя: пандемія все ще не під контролем, і вона загрожує великим заходам на зразок Женевського автосалону. Однак це не скасування, а перенесення автошоу — я впевнений, що воно повернеться у 2023 році".

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Утім, COVID-19 — не єдина причина. На рішення оргкомітету також уплинув глобальний дефіцит мікрочипів. Від нього страждають багато автовиробників, і низка великих підприємств уже призупинила випуск авто.

[ + – ] Організатори Женевського автошоу проведуть виставку в Катарі Фото: qatar-tribune.com

Разом із тим, організатори Женевського автошоу проведуть нову альтернативну виставку в Катарі. Її так і назвали — Qatar Geneva International Motor Show (Міжнародний Женевський автосалон у Катарі), а запланована вона на осінь 2022 року.

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