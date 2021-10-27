Подібно до тролейбуса: у Німеччині тестують незвичайні вантажні електрокари (відео)
Використання контактних ліній дозволяє суттєво збільшити запас ходу електричних вантажівок. У такий спосіб планують переобладнати 4000 км німецьких доріг.
У Німеччині поблизу міст Любек та Куппенгайм тестують незвичайні траси для автопоїздів eHighway. Вони створені спеціально для експлуатації вантажних електромобілів. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Технологію розробив німецький концерн Siemens. Трасу доповнено провідною контактною мережею, подібно до тієї, яку використовують міські тролейбуси. Вона дозволяє перевозити вантажі на великі відстані та не турбуватися про запас ходу.
Тестують спеціально створені вантажні електромобілі Scania та Mercedes-Benz із штанговими струмоприймачами на даху. При з'їзді з магістралі струмоприймач ховається, і електрокар перемикається на живлення від акумуляторної батареї.Важливо
Випробування нестандартної траси проводять із 2019 року, і вони продовжаться ще рік. Якщо їхні результати будуть задовільними, то розпочнеться будівництво eHighway по всій Німеччині — контактною мережею до 2030 року буде оснащено приблизно 4000 км німецьких трас.
Один кілометр такої дороги коштує близько 3 мільйонів євро. Автовиробники вже готові налагодити випуск вантажних тролейбусів.
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