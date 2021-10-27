Подібно до тролейбуса: у Німеччині тестують незвичайні вантажні електрокари (відео)

Використання контактних ліній дозволяє суттєво збільшити запас ходу електричних вантажівок. У такий спосіб планують переобладнати 4000 км німецьких доріг.

У Німеччині поблизу міст Любек та Куппенгайм тестують незвичайні траси для автопоїздів eHighway. Вони створені спеціально для експлуатації вантажних електромобілів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Технологію розробив німецький концерн Siemens. Трасу доповнено провідною контактною мережею, подібно до тієї, яку використовують міські тролейбуси. Вона дозволяє перевозити вантажі на великі відстані та не турбуватися про запас ходу.

[ + – ] Експериментальні ділянки eHighway з'явилися поблизу Любека та Куппенгайма. Фото: carscoops.com

Тестують спеціально створені вантажні електромобілі Scania та Mercedes-Benz із штанговими струмоприймачами на даху. При з'їзді з магістралі струмоприймач ховається, і електрокар перемикається на живлення від акумуляторної батареї.

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Випробування нестандартної траси проводять із 2019 року, і вони продовжаться ще рік. Якщо їхні результати будуть задовільними, то розпочнеться будівництво eHighway по всій Німеччині — контактною мережею до 2030 року буде оснащено приблизно 4000 км німецьких трас.

[ + – ] Кілометр дороги з контактною мережею коштує 3 млн. євро

Один кілометр такої дороги коштує близько 3 мільйонів євро. Автовиробники вже готові налагодити випуск вантажних тролейбусів.

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