В Україні стартують продажі першого вантажного електромобіля

Електрокар JAC N55EV здатен проїхати 210 км без підзарядки. Його вантажопідйомність — 2,4 тонни.

В Україні незабаром з'явиться електромобіль JAC N55 EV. Це перша вантажна електрична модель, офіційно представлена на нашому ринку. Про це пише сайт Autogeek.

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Новий JAC N55 EV — електрична версія дизельної вантажівки N56, яка вже продається в Україні. На вигляд він нічим не відрізняється від побратима. Це малотонажний вантажний автомобіль довжиною 5,8 м і повною масою 5,5 тонни. Його комплектація включає ABS, мультифункціональне кермо, 8-дюймовий сенсорний екран і Bluetooth.

[ + – ] Комплектація включає мультифункціональне кермо і 8-дюймовий сенсорний дисплей Фото: JAC

Китайський електрокар обладнаний мотором потужністю 178 л. с. і з обертовим моментом в 415 Н ∙ м. Він здатний розвинути 90 км/год і розігнатися до 50 км/год за 8 с. Вантажопідйомність JAC N55 EV дещо менше, ніж у дизельного N56 — 2,4 тонни.

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Літій-залізофосфатна акумуляторна батарея ємністю 96,7 кВт ∙ год дозволяє проїхати 210 км без підзарядки. Збільшити пробіг приблизно на 10-20% допомагає система рекуперації гальмівної енергії.

[ + – ] Вантажопідйомність JAC N55 EV — 2,4 тонни Фото: JAC

Електромобіль підтримує швидку 120-кіловатну зарядку — її час займає трохи більше години. За даними JAC, електрична вантажівка в експлуатації економить в середньому 1,76 долара на кілометр в порівнянні з дизельним аналогом.

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