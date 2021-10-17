В Украине стартуют продажи первого грузового электромобиля

Электрокар JAC N55EV способен проехать 210 км без подзарядки. Его грузоподъемность – 2,4 тонны.

В Украине вскоре появится электромобиль JAC N55 EV. Это первая грузовая электрическая модель, официально представленная на нашем рынке. Об этом пишет сайт Autogeek.

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Новый JAC N55 EV – электрическая версия дизельного грузовика N56, который уже продается в Украине. С виду он ничем не отличается от собрата. Это малотоннажный грузовой автомобиль длиной 5,8 м и полной массой 5,5 тонны. Его комплектация включает ABS, мультифункциональный руль, 8-дюймовый сенсорный экран и Bluetooth.

[ + – ] Комплектация включает мультифункциональный руль и 8-дюймовый сенсорный дисплей Фото: JAC

Китайский электрокар оснащен мотором мощностью 178 л. с. и с крутящим моментом в 415 Н∙м. Он способен развить 90 км/ч и разогнаться до 50 км/ч за 8 с. Грузоподъемность JAC N55 EV несколько меньше, чем у дизельного N56 – 2,4 тонны.

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Литий-железофосфатная аккумуляторная батарея емкостью 96,7 кВт∙ч позволяет проехать 210 км без подзарядки. Увеличить пробег примерно на 10-20% помогает система рекуперации тормозной энергии.

[ + – ] Грузоподъемность JAC N55 EV - 2,4 тонны Фото: JAC

Электромобиль поддерживает быструю 120-киловаттную зарядку – ее время занимает немногим больше часа. По данным JAC, электрический грузовик в эксплуатации экономит в среднем 1,76 доллара на километр по сравнению с дизельным аналогом.

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