Без руля и педалей: представлена первая в мире беспилотная скорая помощь (видео)

Автономные кареты скорой помощи могут появиться уже в 2025 году. Прототипы беспилотников уже тестируют.

В Гамбурге на Конгрессе интеллектуальных транспортных систем (ITS) презентовали проекты нескольких беспилотных авто на базе электрического микроавтобуса Volkswagen ID. Buzz. Среди них – и первая в мире автономная карета скорой помощи. Об этом сообщает сайт Motor1.

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Электромобиль Volkswagen ID. Buzz предлагают превратить в беспилотные фургон, маршрутное такси и даже офис на колесах. Но подобные прототипы ранее разрабатывали и другие автопроизводители, а вот беспилотная скорая помощь представлена впервые.

[ + – ] Беспилотники Volkswagen ID. Buzz появятся в 2025 году Фото: Volkswagen

Микроавтобус не имеет руля и педалей – собственно, место водителя в салоне не предусмотрено вообще. Зато теперь стало больше места для врачей и разнообразного медицинского оборудования.

Внутри предусмотрены крепление для носилок и поворачивающиеся кресла. В отделке использованы экологически чистые материалы, полученные путем вторичной переработки.

[ + – ] Видео беспилотной скорой помощи на базе Volkswagen ID. Buzz

Volkswagen ID. Buzz получил набор сенсоров и камер, а обработкой данных занимается мощный процессор.

По мнению разработчиков, серийные беспилотные Volkswagen могут запустить в производство уже в 2025 году – прототипы уже тестируют в Германии. Стандартный электромобиль Volkswagen ID. Buzz без автопилота поступит в продажу двумя годами ранее.

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