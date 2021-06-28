Электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz вышел на испытания без камуфляжа

Серийный ID. Buzz будет заметно отличаться от одноименного концепт-кара 2017 года.

Volkswagen уже много месяцев тестирует полностью электрический минивэн I.D. Buzz, но если прежде использовались тестовые мулы, замаскированные под Transporter/Multivan, то теперь на дорогах Германии был замечен прототип практически без камуфляжа.

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Появление такого прототипа намекает на скорое появление машины в серии и дает нам возможность оценить дизайн будущей новинки. Серийный ID. Buzz базируется на стилистике одноименного концепт-кара, показанного в 2017 году, но при сохранении общего дизайнерского вектора получил заметные изменения во внешности по сравнению с оригинальной концепцией.

[ + – ] Концепт-кар ID. Buzz, представленный в 2017 году

Передняя панель этого прототипа ID. Buzz имеет фары в стиле других моделей электрической линейки ID. И хотя на прототипе их абрис частично скрыт маскировочной пленкой, можно заметить U-образные светодиодные дневные ходовые огни. Кроме того, у электромобиля присутствует хромированная полоса, соединяющая фары, и черная глянцевая псевдорешетка радиатора.

Судя по всему, этот прототип представляет собой коммерческую версию ID. Buzz, ведь у машины отсутствуют боковые окна второго и третьего ряда.

Сзади "мул" довольно сильно отличает от концепт-кара четырехлетней давности. Фонари стали шире, но сохранили прямоугольную форму, что видно несмотря на "фигурную" оклейку по контуру маскировочной пленкой. А в бампере появились светоотражающие элементы.

В интерьере ID. Buzz будут использоваться элементы от электрокаров ID.3 и ID.4, включая цифровую приборную панель и большую информационно-развлекательную систему с сенсорным экраном.

[ + – ] Прототип ID. Buzz рядом с испытательным "мулом" в кузове Multivan

Детальные технические характеристики серийной модели остаются неясными, но ожидается, что она получит на выбор несколько вариантов тяговых батарей различной емкости и в пределе будет иметь запас хода около 550 км по циклю WLTP.

По предварительной информации, серийный I.D. Buzz дебютирует уже в 2022 году. Сначала электрический минивэн поступит в продажу в Европе как в пассажирской, так и в коммерческой версиях с выбором короткой и длинной колесной базы, годом позже появится в остальном мире, включая Северную Америку.

Ранее Фокус сообщал, что дебютировал абсолютно новый Volkswagen Multivan T7. Новинка получила цифровую панель приборов, плагин-гибридную версию eHybrid и будет выпускаться только в пассажирских исполнениях.