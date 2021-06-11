Только "пассажир", не только гибрид. Рассекречен новый VW Multivan T7 (видео)

Volkswagen Multivan T7 — это цифровая панель приборов, плагин-гибридная версия eHybrid и только пассажирские исполнения.

Три года! Именно столько прошло времени с момента, когда VW анонсировал появление полностью нового Multivan седьмого поколения. Затем последовали многочисленные тизеры, подловленные фотошпионами прототипы… И вот ожиданию конец: Volkswagen Multivan T7 официально представлен!

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Фото: Volkswagen

Экстерьер заметно отличается от "шестого" Мультивена, но во внешности все равно отчетливо читается дизайнерский код предшественника и всея Фольксваген. Однако самое важное в другом — отныне Volkswahen Multivan будет выпускаться только в пассажирских версиях: семейный микроавтобус и бизнес-шаттл.

По габаритам новинка практически одинакова с предшественником и будет предлагаться в двух вариантах длины (4973 и 5173 мм), но с одинаковой колесной базой (3124 мм). Объем багажника составляет, соответственно, 469 и 763 л, а с демонтированными креслами второго и третьего рядов — 3,67 и 4,05 кубических метра.

Внутри стало больше места, появилась цифровая приборная панель, а вместо цельного заднего дивана установлены индивидуальные кресла — их семь, а устанавливаться они могут в любом положении (по ходу и против движения), образуя массу комбинаций организации салона. В том числе — конференц-зал для переговоров.

В гамме моторов будут как классические ДВС, так и гибрид. Именно электрифицированный Мультивен выйдет на рынок первым — Volkswagen Multivan eHybrid оснащен гибридной силовой установкой мощностью 218 л.с. и может подзаряжаться от внешней сети. Правда, емкость батареи, время подзарядки и пробег на электротяге компания пока не озвучила.

Позже в этом году будут представлены бензиновые Мультвены (136 и 204 л.с., оба с турбонаддувом), а в 2022-м ожидается к выпуску и дизельная версия на 150 "сил". Для всех ДВС-ных исполнений заявлен безальтернативный "робот" DSG — механическая коробка осталась в прошлом.

Среди оснащения стоит отметить продвинутый ассистент вождения IQ.Drive Travel Assist (работает на скоростях до 210 км/ч) и медиасистему со множеством функций, в том числе онлайновых.

Продажи новинки стартуют в Европе в конце лета, а цены и комплектации VW Multivan Т7 станут известны ближе ко времени рыночного дебюта. О появлении новинки в Украине и технике-ценах на нашем рынке информация появится отдельно.

Отметим, что появление "седьмого" Мультивена не означает прекращение выпуска машин предыдущего поколения — коммерческие версии Transporter T6.1 остаются в строю, а равно и кемперы California.

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