Тільки "пасажир", не тільки гібрид. Розсекречено новий VW Multivan T7 (відео)

Volkswagen Multivan T7 — це цифрова панель приладів, плагін-гібридна версія eHybrid і тільки пасажирські виконання.

Три роки! Саме стільки минуло часу з моменту, коли VW анонсував появу повністю нового Multivan сьомого покоління. Потім посипалися числені тизери, підловлені фотошпигунами прототипи… Й ось очікуванню кінець: Volkswagen Multivan T7 офіційно представлений!

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Фото: Volkswagen

Екстерʼєр помітно відрізняється від "шостого" мультівена, але в зовнішності все одно чітко читається дизайнерський код попередника і всієї Фольксваген. Однак найважливіше в іншому — відтепер Volkswahen Multivan буде випускатися тільки в пасажирських версіях: сімейний мікроавтобус і бізнес-шатл.

За габаритами новинка практично однакова з попередником і буде пропонуватися у двох варіантах довжини (4 973 і 5 173 мм), але з однаковою колісною базою (3 124 мм). Обсяг багажника становить, відповідно, 469 і 763 л, а з демонтованими кріслами другого і третього рядів — 3,67 і 4,05 кубічні метри.

Всередині стало більше місця, зʼявилася цифрова приладова панель, а замість цільного заднього дивана встановлені індивідуальні крісла — їх сім, а встановлюватися вони можуть в будь-якому положенні (по ходу і проти руху), утворюючи масу комбінацій організації салону. Зокрема — конференц-зал для переговорів.

У гамі моторів будуть як класичні ДВЗ, так і гібрид. Саме електрифікований мультивен вийде на ринок першим — Volkswagen Multivan eHybrid оснащений гібридною силовою установкою потужністю 218 к.с. і може підзаряджатися від зовнішньої мережі. Щоправда, ємність батареї, час підзарядки і пробіг на електротязі компанія поки не озвучила.

Пізніше цьогоріч будуть представлені бензинові мультивени (136 і 204 к. с., обидва з турбонаддувом), а у 2022-му очікується до випуску і дизельна версія на 150 "сил". Для всіх ДВЗ-них виконань заявлений безальтернативний "робот" DSG — механічна коробка залишилася в минулому.

Серед оснащення варто зазначити просунутий асистент кермування IQ.Drive Travel Assist (працює на швидкостях до 210 км/год) і медіасистему з безліччю функцій, зокрема онлайнових.

Продажі новинки стартують в Європі наприкінці літа, а ціни та комплектації VW Multivan Т7 стануть відомі ближче до часу ринкового дебюту. Про появу новинки в Україні й техніку-ціни на нашому ринку інформація зʼявиться окремо.

Зазначимо, що поява "сьомого" мультивена не означає припинення випуску машин попереднього покоління — комерційні версії Transporter T6.1 залишаються в строю, а так само і кемпери California.

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