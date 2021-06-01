У Volkswagen появятся "надсмотрщики" за брендами

Volkswagen AG назначит двух топ-менеджеров для оптимизации расходов внутри концерна.

Двух опытных управленцев выберут из числа давних сотрудников, в деталях знакомых с процессами внутри компании.

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Сегодня в состав концерна Volkswagen AG входит 12 брендов, 8 из которых — "легковые", среди которых массовые SEAT, Skoda, Volkswagen и премиальные Audi, Bentley, Bugatti, Porsche, Lamborghini. Компания широко использует общие платформы, агрегаты и компоненты внутри модельных линеек своих брендов, но похоже, что оптимизация недостаточна, поэтому в VW решили найти дополнительные возможности для дополнительной экономии и, как следствие, увеличения прибыли.

[ + – ] Флаги брендов, входящих в состав Volkswagen

Во всяком случае, назначение еще двух топ-менеджеров преследует цель дальнейшего углубления синергии внутри концерна и максимального сокращения дублирующих друг друга расходов.

Кроме того, CEO Volkswagen Герберт Дисс хочет добиться снижения конкуренции бренда Volkswagen с двумя другими массовыми марками немецкого гиганта. При этом задачи внутри концерна распределяются по-прежнему сугубо прагматично: после перевода производства флагманской модели Skoda Superb из родной Чехии в Германию именно чешская марка будет заниматься разработкой не только следующего поколения Superb, но и нового Volkswagen Passat седьмого поколения.

Ранее Фокус сообщал, что новый кроссовер на базе VW Polo был замечен без камуфляжа. Паркетник Volkswagen Taigo создается специально для Европы на платформе MBQ-A0, предназначался для рынков Южной Америки и Мексики.

Также мы рассказывали, что спустя год после рейстайлинга кроссовера Volkswagen Tiguan представлена и обновленная семиместная версия Allspace. Уже в "базе" у новинки — цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс MIB3.