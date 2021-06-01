У Volkswagen з'являться "наглядачі" за брендами

Volkswagen AG призначить двох топ-менеджерів для оптимізації витрат усередині концерну.

Двох досвідчених управлінців виберуть серед давніх співробітників, у деталях знайомих із процесами всередині компанії.

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Сьогодні до складу концерну Volkswagen AG входить 12 брендів, 8 з яких — "легкові", серед яких масові SEAT, Skoda, Volkswagen і преміальні Audi, Bentley, Bugatti, Porsche, Lamborghini. Компанія широко використовує загальні платформи, агрегати і компоненти всередині модельних лінійок своїх брендів, але схоже, що оптимізація недостатня, тому у VW вирішили знайти додаткові можливості для додаткової економії і, як наслідок, збільшення прибутку.

[ + – ] Прапори брендів, що входять до складу Volkswagen

У всякому разі, призначення ще двох топ-менеджерів має на меті подальшого поглиблення синергії всередині концерну і максимального скорочення витрат, які дублюють одне одного.

Крім того, CEO Volkswagen Герберт Діс хоче домогтися зниження конкуренції бренду Volkswagen із двома іншими масовими марками німецького гіганта. При цьому завдання всередині концерну розподіляються як і раніше суто прагматично: після переведення виробництва флагманської моделі Skoda Superb із рідної Чехії в Німеччину саме чеська марка займатиметься розробкою не тільки наступного покоління Superb, але й нового Volkswagen Passat сьомого покоління.

Раніше Фокус повідомляв, що новий кросовер на базі VW Polo був помічений без камуфляжу. Паркетник Volkswagen Taigo створюється спеціально для Європи на платформі MBQ-A0, призначався для ринків Південної Америки та Мексики.

Також ми розповідали, що через рік після рейстайлінгу кросовера Volkswagen Tiguan представлена й оновлена семимісна версія Allspace. Уже в "базі" у новинки — цифрова приладова панель і мультимедійний комплекс MIB3.