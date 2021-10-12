Проверка безопасности: электромобили Tesla и Volkswagen столкнули лоб в лоб (видео)

Электрические кроссоверы Tesla Model Y и Volkswagen ID.6 Crozz столкнулись на скорости 64 км/ч. Это соответствует удару в стену на 128 км/ч.

В Китае провели нестандартный краш-тест электромобилей. Безопасность кроссоверов Tesla Model Y и Volkswagen ID.6 Crozz решили проверить, столкнув их лоб в лоб. Видео испытания опубликовал Youtube-канал Car Crash Test.

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Как правило, при краш-тестах автомобили разбивают о бетонный барьер на скоростях 56-64 км/ч. Впрочем, при столкновении двух автомобилей кинетическая энергия больше и, соответственно, такие аварии опаснее.

[ + – ] Электрокары неплохо справились со сложным испытанием Фото: скриншот/YouTube

Электрические кроссоверы Tesla Model Y и Volkswagen ID.6 Crozz разогнали до 64 км/ч и столкнули с 50-процентным перекрытием. Это соответствует удару в бетонную стену на скорости 128 км/ч.

Результаты столь сложного краш-теста оказались на удивление неплохими. В обоих электрокарах сработали все подушки безопасности и манекены хоть и получили повреждения, но они соответствуют легким травмам.

[ + – ] Volkswagen прошел краш-тест несколько лучше, чем Tesla

Деформация силового каркаса кузова в Tesla оказалась больше, чем в Volkswagen – водительскую дверь заклинило. Аккумуляторная батарея хорошо защищена в обоих электрокарах, а потому риска короткого замыкания и возгорания нет.

Ранее Фокус рассказывал, что китайские автомобили приятно удивили на европейских краш-тестах. Два кроссовера получили отличные оценки.