Перевірка безпеки: електромобілі Tesla і Volkswagen зіштовхнули лоб в лоб (відео)
Електричні кросовери Tesla Model Y і Volkswagen ID.6 Crozz зіткнулися на швидкості 64 км/год. Це відповідає удару в стіну на 128 км/год.
У Китаї провели нестандартний краш-тест електромобілів. Безпеку кросоверів Tesla Model Y і Volkswagen ID.6 Crozz вирішили перевірити, зіштовхнувши їх лоб в лоб. Відео випробування опублікував Youtube-канал Car Crash Test.
Як правило, при краш-тестах автомобілі розбивають об бетонний бар'єр на швидкостях 56-64 км/год. Утім, при зіткненні двох автомобілів кінетична енергія більша, і, відповідно, такі аварії небезпечніші.
Електричні кросовери Tesla Model Y і Volkswagen ID.6 Crozz розігнали до 64 км/год і зіштовхнули з 50-процентним перекриттям. Це відповідає удару в бетонну стіну на швидкості 128 км/год.
Результати такого складного краш-тесту виявилися напрочуд гарними. В обох електрокарах спрацювали всі подушки безпеки, і манекени, хоч і отримали пошкодження, але вони відповідають легким травмам.
Деформація силового каркаса кузова в Tesla виявилася більшою, ніж у Volkswagen — водійські двері заклинило. Акумуляторна батарея добре захищена в обох електрокарах, а тому ризику короткого замикання та загоряння немає.
Раніше Фокус розповідав, що китайські автомобілі приємно здивували на європейських краш-тестах. Два кросовери отримали відмінні оцінки.