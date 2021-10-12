Перевірка безпеки: електромобілі Tesla і Volkswagen зіштовхнули лоб в лоб (відео)

Електричні кросовери Tesla Model Y і Volkswagen ID.6 Crozz зіткнулися на швидкості 64 км/год. Це відповідає удару в стіну на 128 км/год.

У Китаї провели нестандартний краш-тест електромобілів. Безпеку кросоверів Tesla Model Y і Volkswagen ID.6 Crozz вирішили перевірити, зіштовхнувши їх лоб в лоб. Відео випробування опублікував Youtube-канал Car Crash Test.

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Як правило, при краш-тестах автомобілі розбивають об бетонний бар'єр на швидкостях 56-64 км/год. Утім, при зіткненні двох автомобілів кінетична енергія більша, і, відповідно, такі аварії небезпечніші.

[ + – ] Електрокари непогано впоралися зі складним випробуванням Фото: скриншот/YouTube

Електричні кросовери Tesla Model Y і Volkswagen ID.6 Crozz розігнали до 64 км/год і зіштовхнули з 50-процентним перекриттям. Це відповідає удару в бетонну стіну на швидкості 128 км/год.

Результати такого складного краш-тесту виявилися напрочуд гарними. В обох електрокарах спрацювали всі подушки безпеки, і манекени, хоч і отримали пошкодження, але вони відповідають легким травмам.

[ + – ] Volkswagen пройшов краш-тест дещо краще, ніж Tesla

Деформація силового каркаса кузова в Tesla виявилася більшою, ніж у Volkswagen — водійські двері заклинило. Акумуляторна батарея добре захищена в обох електрокарах, а тому ризику короткого замикання та загоряння немає.

Раніше Фокус розповідав, що китайські автомобілі приємно здивували на європейських краш-тестах. Два кросовери отримали відмінні оцінки.