Без керма та педалей: представлена перша у світі безпілотна швидка допомога (відео)
Автономні карети швидкої допомоги можуть з'явитися вже у 2025 році. Прототипи безпілотників уже тестують.
У Гамбурзі на Конгресі інтелектуальних транспортних систем (ITS) презентували проекти декількох безпілотних авто на базі електричного мікроавтобуса Volkswagen ID. Buzz. Серед них — і перша у світі автономна карета швидкої допомоги. Про це повідомляє сайт Motor1.
Електромобіль Volkswagen ID. Buzz пропонують перетворити на безпілотний фургон, маршрутне таксі та навіть офіс на колесах. Але подібні прототипи раніше розробляли й інші автовиробники, а ось безпілотна швидка допомога представлена вперше.
Мікроавтобус не має керма та педалей — власне, місце водія в салоні не передбачено взагалі. Зате тепер стало більше місця для лікарів і різноманітного медичного обладнання.
Усередині передбачені кріплення для носилок і крісла, які повертаються. В обробці використані екологічно чисті матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.
Volkswagen ID. Buzz отримав набір сенсорів і камер, а обробкою даних займається потужний процесор.
На думку розробників, серійні безпілотні Volkswagen можуть запустити у виробництво вже у 2025 році — прототипи вже тестують у Німеччині. Стандартний електромобіль Volkswagen ID. Buzz без автопілота надійде в продаж на два роки раніше.
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