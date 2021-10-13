Без керма та педалей: представлена перша у світі безпілотна швидка допомога (відео)

Автономні карети швидкої допомоги можуть з'явитися вже у 2025 році. Прототипи безпілотників уже тестують.

У Гамбурзі на Конгресі інтелектуальних транспортних систем (ITS) презентували проекти декількох безпілотних авто на базі електричного мікроавтобуса Volkswagen ID. Buzz. Серед них — і перша у світі автономна карета швидкої допомоги. Про це повідомляє сайт Motor1.

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Електромобіль Volkswagen ID. Buzz пропонують перетворити на безпілотний фургон, маршрутне таксі та навіть офіс на колесах. Але подібні прототипи раніше розробляли й інші автовиробники, а ось безпілотна швидка допомога представлена вперше.

[ + – ] Безпілотники Volkswagen ID. Buzz з'являться у 2025 році Фото: Volkswagen

Мікроавтобус не має керма та педалей — власне, місце водія в салоні не передбачено взагалі. Зате тепер стало більше місця для лікарів і різноманітного медичного обладнання.

Усередині передбачені кріплення для носилок і крісла, які повертаються. В обробці використані екологічно чисті матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

[ + – ] Відео безпілотної швидкої допомоги на базі Volkswagen ID. Buzz

Volkswagen ID. Buzz отримав набір сенсорів і камер, а обробкою даних займається потужний процесор.

На думку розробників, серійні безпілотні Volkswagen можуть запустити у виробництво вже у 2025 році — прототипи вже тестують у Німеччині. Стандартний електромобіль Volkswagen ID. Buzz без автопілота надійде в продаж на два роки раніше.

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